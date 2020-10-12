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買新濾水壺喝起來「生水味超重」 網曝正確的使用方式

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友發文詢問，表示自己前幾天買了一個濾水壺，但完全喝不出來過濾水和生水有什麼差別。 示意圖／聯合報系資料照片
日前一名網友發文詢問，表示自己前幾天買了一個濾水壺，但完全喝不出來過濾水和生水有什麼差別。 示意圖／聯合報系資料照片

許多民眾都習慣使用「濾水壺」來過濾水質，但也有人懷疑濾水壺是否真的有功效。日前就有一名網友發文詢問，表示自己前幾天買了一個濾水壺，但完全喝不出來和生水有什麼差別，並想詢問網友「用濾水壺過濾到底有沒有差？

原PO在PTT的八卦板上發文詢問，並以「用濾水壺濾過到底有沒有差？」為題，表示自己剛剛人生第一次買了濾水壺，但濾了之後跟生水盲喝實測，卻完全喝不出差異，便開始想「這個濾水壺到底有沒有用？」，並藉此詢問「還是有哪一個牌子的濾水壺比較好」。

此文一出，便引起兩派網友不同的說法，一派網友表示「沒濃度差、沒加壓，是在濾什麼」、「濾一些你人體自己能輕鬆代謝的東西，只能說濾心安的」、「那種被動的不就濾渣渣而已」、「買濾水器比較實在」、「濾水壺只是改善口感而已，無法過濾重金屬、細胞」。 但也有網友認為「有用阿，但是一次過濾的水不多，而且要等一段時間」、「如果是活性碳濾心，那濾過的水明顯沒氯的味道啊」。

更有留言說明濾水器真正的用法應該要「先濾再煮」或「先煮再濾」，紛紛表示「煮過再濾，水喝起來的口感差很多」、「要煮沸放冷再過濾…不然還是有生水的味道」、「濾過再煮或煮過再濾來喝」、「濾過還是要燒開再喝喔」、「那為什麼不要濾完再煮沸就好了」、「試過濾完再煮，覺得有點生水味，你可以自己都試試」、「濾過再煮才是正確使用方法」。

PTT 水質

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