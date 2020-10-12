在家跟著教練動茲動 北榮推虛擬實境APP助復健

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾不敢出門，減少出門運動的機會，有些慢性心臟衰竭、心肌梗塞、開心手術、退化性膝關節炎術患者也不敢到醫院做復健。台北榮總最近研發一款「醫療AR教學APP」，利用擴增實境AR系統幫有需要的患者量身打造適合的復健課程，在家就能跟著「AR虛擬健身教練」運動，提升肌力、心肺能力，減少肌少症風險。

90歲的謝奶奶雙手肌肉嚴重萎縮，甚至無法自己吃飯，嚴重影響生活。九月在醫師建議下，使用了這款AR系統跟著一起做運動後，現在手部的肌力已明顯改善，可以自己活動。

謝奶奶的女兒說，謝奶奶透過AR系統可以跟著虛擬教練時時刻刻複習動作，不用像以前復健動作都得自己記，讓謝奶奶每天都很期待運動，成效顯著，手變得比較靈活了。

台北榮總教學部主任楊令瑀表示，肌少症除了容易造成跌倒也會引發後續許多身心狀況，今年受到新冠肺炎影響許多患者不方便到醫院接受復健訓練，如何讓患者在家也能做動作，遠距教學工具變得越來越重要。

台北榮總臨床技術訓練科主任楊盈盈表示，北榮於去年11月開始，與院內物理治療師、職能治療師、復健科等團隊研究開發出一套「醫療AR教學APP」，只要用手機下載就能透過擴增實境AR系統，在家能跟著做動作；如果有需要，可以再搭配AR眼鏡，讓畫面更立體。

這款AR虛擬教練提供的訓練內容，難度分為五階段，包括上肢、下肢、心肺等動作約幾十個項目可供選擇、搭配。通常醫護人員會根據患者的身體狀況患者選擇所需的運動菜單和設定難易度，完成動作後，虛擬教練會給予鼓勵，也會增加積分，讓使用者能夠明確了解進步的程度。

楊盈盈表示，APP今年已普遍在物理治療師、職能治療師、復健師等相關科別使用，也陸續和心臟內科、胸腔內科、骨科等科別合作，比較患者的肺活量變化與手術麻藥的恢復情況，減少手術麻醉的風險。

楊盈盈說，目前這款APP北榮患者使用都是免費，患者利用自己的手機即可下載，並用手機架固定在面前，或可自行選購市面上約一千多元的AR眼鏡，就能跟著做動作。