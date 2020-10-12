絞肉到底要不要洗？ 內行曝：這樣洗小心細菌吃下肚

許多料理新手對於食材的處理都會有些常見的困擾，除了擔心農藥及化學藥劑的殘留，清洗方式還可能影響食材的營養流失，市面上販售的冷藏、冷凍肉品的處理更是一門大學問。一名網友就好奇發文「絞肉買回來到底要不要洗？」

一名網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上詢問，賣場買回家的生鮮肉品，不管是豬肉還是魚類等，原PO因為還要再醃製調味，便十分困惑到底該用水清潔，或是可以直接下鍋處理，便發文求助網友。

這樣的問題對於廚房新手十分常見，網友們貼心表示，「豬肉煮全熟」、「不管甚麼肉都會先用熱水燙過」、「用米酒代替洗的步驟還能去腥味」、「放在濾網上用飲用水沖洗」、「市場豬肉攤絞肉機上很髒，可以洗一下」、「會害怕就洗沒關係」。

但也有網友表示生肉清洗時有微生物、細菌的考量，「稍微沖洗就好，隱形的細菌很容易接觸其他廚房用品吃下肚」、「生熟食分離原則很重要喔，避免使用相同工具處理」、「生肉的細菌很容易急性腸胃炎，直接燙熟最好」。

也有些網友分享經驗，「我洗過，一大半跟著水走了」、「洗了肉會水水的，炒了也不香」、「要小心碰水後就不能再冷藏或者冷凍保存」。