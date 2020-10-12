快訊

涉台諜案又一人！央視：卓榮泰前助理試圖策反大陸人員

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絞肉到底要不要洗？ 內行曝：這樣洗小心細菌吃下肚

聯合新聞網 / 綜合報導
市售豬肉示意圖。圖／Ingimage
市售豬肉示意圖。圖／Ingimage

許多料理新手對於食材的處理都會有些常見的困擾，除了擔心農藥及化學藥劑的殘留，清洗方式還可能影響食材的營養流失，市面上販售的冷藏、冷凍肉品的處理更是一門大學問。一名網友就好奇發文「絞肉買回來到底要不要洗？」

一名網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上詢問，賣場買回家的生鮮肉品，不管是豬肉還是魚類等，原PO因為還要再醃製調味，便十分困惑到底該用水清潔，或是可以直接下鍋處理，便發文求助網友。

這樣的問題對於廚房新手十分常見，網友們貼心表示，「豬肉煮全熟」、「不管甚麼肉都會先用熱水燙過」、「用米酒代替洗的步驟還能去腥味」、「放在濾網上用飲用水沖洗」、「市場豬肉攤絞肉機上很髒，可以洗一下」、「會害怕就洗沒關係」。

但也有網友表示生肉清洗時有微生物、細菌的考量，「稍微沖洗就好，隱形的細菌很容易接觸其他廚房用品吃下肚」、「生熟食分離原則很重要喔，避免使用相同工具處理」、「生肉的細菌很容易急性腸胃炎，直接燙熟最好」。

也有些網友分享經驗，「我洗過，一大半跟著水走了」、「洗了肉會水水的，炒了也不香」、「要小心碰水後就不能再冷藏或者冷凍保存」。

肉品

延伸閱讀

達人挑萬里蟹！ 三點蟹蟹腳要硬、石蟳最好吃但最難挑

食譜／阿母的拿手好菜 菜圃蛋 簡單下飯

影／男子乾掉1瓶米酒路倒不醒 暖警救護警車助返家

【食譜】干貝醬燒豆腐。干貝醬應用食譜

相關新聞

絞肉到底要不要洗？ 內行曝：這樣洗小心細菌吃下肚

許多料理新手對於食材的處理都會有些常見的困擾，除了擔心農藥及化學藥劑的殘留，清洗方式還可能影響食材的營養流失，市面上販售的冷藏、冷凍肉品的處理更是一門大學問。一名網友就好奇發文「絞肉買回來到底要不要洗？」

影／在家跟著教練動茲動 北榮推虛擬實境APP助復健

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾不敢出門，減少出門運動的機會，有些慢性心臟衰竭、心肌梗塞、開心手術、退化性膝關節炎術患者也不...

【另類安樂死？／上】我是醫生，我陪伴媽媽斷食自然往生

「當我不值得活了，你要幫助我解脫。」20年前，64歲張女士拿到小腦萎縮症確診報告後，囑咐當醫師的女兒畢柳鶯，當她病情嚴重、無法照顧人、坐輪椅需要別人照顧時，要幫助她解脫。畢柳鶯當時回答，「坐輪椅就不值得活，那我要怎麼當復健科醫師？你年紀大才發病，情況不會那麼糟啦！」

台鐵南迴373次列車貼封條旅客「憋尿」 原來是水肥滿了

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有旅客忍...

化身公主與王子 「皇后古堡飯店」日月潭伊達邵唯美新地標

日月潭晴夕雨霧、日夜四季皆美，現更多了一處唯美新地標，鄰近伊達邵碼頭、日月潭纜車站，「Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店」帶來最夢幻的城堡住宿，源自於女主人多年心中的夢想成真，引領旅客如置身華麗歐洲皇宮，享受當貴族與皇室的尊榮感受。

讓水果不只是水果 傳統與創新融合迸出鮮滋味

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

輕颱南卡形成 14日前基隆北海岸防大雨

氣象局今天發布輕颱南卡形成訊息，預估14日前受外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能有大雨或豪雨發生的機率，不過...

一人女子旅 穿著和服漫遊台北小京都

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

輕度颱風南卡成形 氣象局：對台灣無直接影響

輕度颱風南卡成形。中央氣象局15時05分發布指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今日14時發展為輕度颱風，編號第16號(國際命名: NANGKA，中文譯名: 南卡)，預測朝西移動，對台灣無影響。

旅遊泡泡只有帛琉？ 林佳龍未回應

「帛琉已有既有航班，也是國人旅遊目的地，交通部會列入『旅遊泡泡』的優先規劃。」交通部長林佳龍12日到立法院備詢前表示，因帛琉疫情狀況穩定，因此，交通部將其列為旅遊泡泡的優先規劃名單；而關於是否有帛琉以外的國家規劃旅遊泡泡

台北國際旅展早鳥票 明天限時限量開賣

全台規模最大、歷史最久的「2020 ITF台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場。主辦單位台灣...

東北風影響 北北基大雨特報

中央氣象局今天表示，受東北風影響，北北基等地有大雨發生的機率，也因連日大雨，請民眾提防坍方及落石

熱門新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

首波旅遊泡泡 台灣帛琉團體行

南卡颱風 今恐生成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。