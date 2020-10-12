旅遊泡泡只有帛琉？ 林佳龍未回應

「帛琉已有既有航班，也是國人旅遊目的地，交通部會列入『旅遊泡泡』的優先規劃。」交通部長林佳龍12日到立法院備詢前表示，因帛琉疫情狀況穩定，因此，交通部將其列為旅遊泡泡的優先規劃名單；而關於是否有帛琉以外的國家規劃旅遊泡泡？林佳龍則未回應。旅行社業者林承曄則表示樂觀其成，掌握彼此疫情是大前提。

超前部署旅遊泡泡

針對交通部觀光局為振興旅遊，研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫限定團體遊程，林佳龍表示，交通部針對防疫，從紓困、振興，從防疫旅遊、安心旅遊到國際旅遊都有規劃；例如像帛琉這類較單純的地區，已有既有航班，也是國人旅遊目的地，交通部也列為超前部署規劃，「但仍要依指揮中心判斷做最後決定。」

林佳龍指出，「旅遊泡泡」雙方旅客入境免隔離，但要預先提出核酸檢測陰性證明及醫療保險，中央流行疫情指揮中心16日將召開專案會議討論可行性。而被問到除了帛琉以外，是否還有其他國家也正在「旅遊泡泡」的規劃中？林佳龍則沒有正面回應。

連假國道有效疏運

「今年從中秋到雙十連假國道疏運比預期路況還要順暢！」林佳龍會前接受聯訪表示，包含高乘載提前結束，北花線的國道客運載客也有成長，分流措施也有落實，「這是政府各單位和用路人一起努力的成果，我要代表政府表達感謝！」

林佳龍強調，這次連假國道疏運措施有一些精進和創新作為，也達到其效果，「不過每次連假情況都有其特殊性，交通部將會針對明年跨年春節期間提前做規劃，在既有基礎上做到更好。」

對此，日華旅行社總經理林承曄表示，如果疫情不嚴重的地區互相開放邊境，讓雙方的旅客可以往來旅遊而不須隔離，「以旅遊業來說當然樂觀其成。」但他也強調，對方開放旅遊泡泡的前提是台灣的疫情確實沒有蔓延，而我方也能確實掌握對方的疫情資訊，嚴謹把關，才能安心開放更多的國家加入旅遊泡泡。

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