巨城攜手好心肝 號召千人免費肝篩

遠東巨城購物中心「好心肝健康生活館」，於今（12）日隆重開幕，並將在11月14日（周六）於巨城1F戶外廣場，舉辦超過上千人的免費大型肝篩活動，成為好心肝基金會成立20餘年來的一大創舉，共同為2025年將C型肝炎在台灣絕跡的目標盡最大的力量。

Big City遠東巨城購物中心開幕以來，累計舉辦超過570場公益活動，逾250個團體受惠，善用寬闊場地及宣傳力號召，以不同類型的公益活動凝聚包容與關懷，暖實力有目共睹。2018年獨家贊助台師大大師講堂「好心救好肝」講座，與台灣肝病權威許金川教授和好心肝基金會結下公益善緣，巨城董事長李靜芳有感於利他精神的推廣應由自身做起，並向外延伸至社會各界共榮，帶領巨城以實際行動加入「好心救好肝」的行列，呼籲民眾重視健康、強化大眾保健知識。

提供民眾候診、保肝醫療諮詢、健康講座及輕食餐飲的好心肝服務中心，在董事長許金川與執行長粘曉菁向各界企業人士請益之下，規劃將藥局活化再運用打造成一處善循環的平台。李靜芳率先號召企業志工與台師大國際時尚GF-EMBA善心學生，投入策略發想與營運計劃並帶領團隊討論定位，短短兩個月內由造陽設計董事長許碧蘭率團隊負責室內設計與裝潢，哲冶設計總監侯孝哲負責品牌形象設計，花藝大師朱永安親自為展場空間創作花藝擺設，在各方專家協助下，溫暖與時尚美感兼備的「好心肝健康生活館」，於12日隆重開幕。

開幕首檔「好心意（疫）」即以防疫、抗菌、生活用品為主題，並順利募集到各界愛心企業的商品，而中衛與南僑捐贈的多款口罩及抗菌洗手乳也將回饋幫助肝苦人的善心人士，不僅為民眾打造安全清潔的環境，在安心防疫之餘更能提醒民眾做好環保，為地球共盡一份心力。

李靜芳強調，好心肝健康生活館秉持分享「愛與關懷」的初心，成立一個非營利的健康生活平台，期待藉由善心企業的參與，以「健康、自然、人本」的核心理念，提供國人豐富美好生活的選擇，追隨「好心肝好健康」的永續願景，為社會打造全方位醫療保健服務網，攜手共創公益健康的生活園地。

許金川表示，感謝所有好心肝夥伴的善心與義舉，不但貢獻專業，也樂於分享資源，每筆善心廠商愛心捐贈的商品收入，販售所得基金會將會全數用在幫助全臺各地的肝苦人、肝病篩檢活動、弱勢家庭就醫協助與偏鄉健康教育等公益用途，誠摯邀請民眾到好心肝生活館走走，一起共襄盛舉購買善心好商品做公益。