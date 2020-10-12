現享75折！台北國際旅展早鳥優惠 捐血免費送門票

2020台北國際旅展將於10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，將會是今年疫情發生後規模最大的實體旅展活動，本次早鳥票也將於10月13日開賣，原價200元，早鳥價150元。另外於指定期間內參與捐血活動，也可獲得免費門票。

今年已邁入第34年、第28屆的台北國際旅展，乃是每年台灣旅遊、飯店、航空業最大的盛事之一。儘管今年受到疫情影響，參展規模不若以往，但仍共計有30個國家與地區、數百間觀光業者共同參展，合計共1,000個展攤。今年現場首度打造大型互動體驗區，規劃嶄新的「DIY手作體驗區」，讓民眾可以免費體驗全台觀光工廠DIY活動。另外還有「環遊世界體驗區」，提供世界各國特色服裝，並邀請插畫家進駐似顏繪專區，繪製Q版畫作。此外還有「空中餐廚」，讓人偽登機、品嚐商務艙級料理。

今年現場開放6歲以下的兒童免費入場，並擴大場內的親子體驗區，包括有台北六福萬怡酒店、大地酒店、溪頭夏緹飯店、香格里拉冬山河飯店一同參與，內容包含小火車、歡樂故事屋、親子拼豆趣、毛巾兔兔教學、蠶寶寶及竹頭號DIY，另有親子閱讀區、跳棋、彈珠檯及寶寶滑梯遊戲區等活動。也由於旅展期間適逢萬聖節，因此10月31日當天將舉行萬聖節扮裝遊行，並有創意南瓜DIY活動，可讓大小朋友一起共度時光。

10月13日至10月14日期間，將於4大超商及udn售票系統、Klook販售早鳥門票，原價200元，優惠價150元。10月15日至10月29日期間，則有9折的預售優惠。另外10月23日至11月1日期間，於大台北地區16個捐血點捐血，即可免費兌換入場門票。