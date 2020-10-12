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竹縣衛生所10月14日起 暫緩社區設站施打流感疫苗
受新冠肺炎影響，今年全國各地民眾踴躍搶打流感疫苗，公費流感疫苗自10月5日開打，各縣市都已出現疫苗量不足的問題，新竹縣政府衛生局表示，目前竹縣出也現庫存量不足以同時間因應縣民需求的狀況，為後續疫苗接種作業的公平分配及管控更有效率，14日起衛生所暫停社區設站施打疫苗。
衛生局表示，新竹縣今年採購14萬劑流感疫苗，迄今獲配6萬8524劑，目前接種量已達4萬6926劑，較去年同期暴增5倍，為因應民眾接種需求，衛生局已積極協調疾管署疫苗供貨及增加配送頻率，並採取3項相關因應措施。
第一，為確保民眾至各合約醫療院所有疫苗可接種，啟動各級醫療院所疫苗「每日配額調控」，專人專責視疫苗下貨狀況及民眾接種結存量，再行機動調整配額；第二，本月14日起衛生所暫停社區設站施打疫苗；第三、要求各合約醫療院所公告接種流程及每日接種量，並於現場號碼牌發放或啟動預約制，落實分流措施。
衛生局也呼籲，民眾如要接種公費流感疫苗，可先向78家合約院所預約；並先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免久候或白跑一趟。
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