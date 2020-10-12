台鐵基隆火車站保衛戰前奏曲 謝國樑：廢站就交通部見

交通部長林佳龍將邀台北、新北和基隆市長，溝通高鐵及捷運多條路線競合方案。基隆前立委謝國樑今天上午表示，樂見基隆未來有輕軌或捷運，讓民眾的交通多一種選擇，但絕不能把台鐵基隆站廢掉，否則就號召基隆人到交通部，展現基隆人捍衛基隆火車站的決心。

交通部和北、北、基市府組成「北北基軌道路網政策溝通平台」，明天召開第1次正式會議，重新檢視北北基軌道路網建設。基市府發言人沈詠珮今早表示，市長林右昌明天出席會議，一定會表達基隆民意，協調出最有利方案。

謝國樑與國民黨基隆市議員張芳麗、莊榮欽、呂美玲、秦鉦、張淵翔、韓世昱、鄭愷玲和連恩典上午共同宣示「捍衛台鐵」決心。

謝國樑說，媒體報導基隆輕軌可能升級中運量捷運，但基隆人仍持續表達不能取代基隆火車站的心聲。基隆火車站讓基隆人透過台鐵路網連結各縣市，從過去到現在也有很多歷史跟文化的軌跡，因此要一再重申捍衛保留基隆火車站的訴求。

謝國樑說，交通建設應該是一個一個堆疊上來，而不是取而代之。大家可以想像「台北車站有捷運、有高鐵，卻沒有火車嗎？」這就是基隆民眾的心聲。

謝國樑指出，明天是交通部和三地市府決定基隆通勤族命運的時刻，他要正告交通部，已經申請到台北市仁愛路、杭州南路一帶路權，「萬一」交通部沒有給基隆民眾善意回應，執意廢除台鐵基隆站就「交通部見」，11月中將帶領基隆民眾到交通部，表達苦悶已久的心聲，要求交通部不能剝奪基隆民眾搭乘火車的權益。