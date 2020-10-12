幼托機構虐童頻傳 籲修法、加裝監視器

幼托機構兒虐難舉證，應全面加裝監視器！靖娟兒童安全文教基金會與立委蘇巧慧、張廖萬堅、吳玉琴、范雲及議員張維倩12日召開記者會，靖娟基金會執行長林月琴指出，舉證幼托機構虐待非常困難，且政府接獲通報及處理流程沒有SOP，呼籲政府應儘速修法，幼托機構也須全面加裝監視器，以保障孩童的安全。

政府機關互踢皮球

靖娟基金會執行長林月琴指出，舉證幼托機構虐待非常困難，有些孩子被打巴掌、恐嚇剪舌頭、長時間罰站等，都不被主管機關認定為兒虐，即使成案，政府接獲通報及後續處理流程沒有SOP，政府裁罰又高舉輕放，「就算開罰，資訊網站也找不到裁處紀錄，這樣家長如何安心把孩子送到幼托機構？」

「幼兒在機構被不當管教、兒虐時，沒有明確的求助管道，是打給教育局？社會局？還是1999？」林月琴無奈表示，往往報警、通報社會局或教育局等，各通報管道都進行一遍，卻演變成各單位互踢皮球，且政府從調查到公告要30至50天，「通知媒體最快，108年1月9日的兒虐案件被揭露，隔天就被裁處勒令停業。」

籲全面加裝監視器

民進黨立委張廖萬堅、蘇巧慧、吳玉琴及范雲及新北市議員張維倩都力挺修法。立委張廖萬堅表示，將提案修正《教保服務人員條例》，禁止教保人員體罰、不當管教及性騷擾，並納入相對應的罰則。立委蘇巧慧指出，目前幼兒園和托嬰中心是兩套系統適用於不同的法律，幼兒園用兒少法、托嬰中心用幼照法，希望未來能將相關法規條文及定義、用詞修正明確。

幼兒園家長代表及托嬰中心家長代表陳小姐呼籲，幼兒園應全面設立監視器，以保存不當管教證據；修法嚴懲不當管教之托嬰中心及幼兒園；建立通報與處理SOP，制訂幼托機構疑似不當管教或虐兒事件通報與處理流程，並詳實公開調查過程及會議紀錄；清楚公告幼托機構名稱，並一同公告人員姓名、負責人姓名、違規資訊與裁處結果。

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