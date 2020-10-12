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觀光基金坐吃山空 林佳龍：將回補

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
林佳龍指出，觀光發展基金現在因為疫情沒有收入，今、明年由政院支持優先撥補。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
林佳龍指出，觀光發展基金現在因為疫情沒有收入，今、明年由政院支持優先撥補。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「觀光發展基金評估到年底，恐剩不到8,000萬，未來錢從哪裡來？」國民黨立委許淑華12日質詢交通部長林佳龍，質疑觀光發展基金即將見底，未來如何永續循環發展觀光？林佳龍回應說，交通部評估，到年底還會有1億7,600萬，國庫撥補只是疫情下的權宜之計，未來會回補。

觀光基金寅吃卯糧

「交通部從2018年開始數度動用觀光發展基金進行國旅補助。」許淑華指出，包括暖冬春遊或秋冬遊等，花費高達68億，但各項旅遊相較去年卻是負成長，讓觀光基金21年來首次面臨見底，到8月底勞務基金會短收30億，短收比例超過76%；評估到年底基金將剩不到8,000萬，「這是一個非常大的警訊！」

「你先前有提到針對虧損會爭取國庫撥補，但補助疫情是非常手段，這就是挖東牆補西牆，左手交右手。」許淑華質疑林佳龍曾說「補助要到11月」，但坐吃山空、寅吃卯糧，錢從哪裡來？林佳龍回應說，到年底還會有1億7,600萬；但因為疫情是天災，為了讓國內觀光業能挺住、能復甦，「這是應變的做法。」

基金未來仍要回補

林佳龍指出，觀光發展基金這幾年才轉虧為盈，但近期因為疫情收入大減，今、明年由政院支持優先撥補；此外，過去有部分基金用在公共建設預算，「我們也認為這並不合理，基金還是該用在推動觀光上。」但政府是一體的，應變就是急民所急，一起度過難關，「也沒有所謂錯估啦，疫情下沒有人能未卜先知。」

「紓困之外，更重要的是未來的轉型。」林佳龍說，觀光業能維持就業狀況，也是大家努力的成果。許淑華則說，政府本來就有編列紓困預算，觀光發展基金的使用也有其規定，現在是不得已而動支，該關心的是未來如何永續循環？林佳龍補充，觀光發展基金還是該持續推動觀光，前面不管什麼理由動用，「未來都會回補。」

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林佳龍 疫情 許淑華

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