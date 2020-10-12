聽新聞
test
0:00 / 0:00
看完農園下鍋炒青木瓜肉片 陳其邁：縮短產地餐桌距離
高雄市長陳其邁今天上午到美濃木瓜果園訪視，一個多小時後就到高雄福華大飯店，在主廚楊政霖的指導下大秀身手，來道香氣撲鼻的「青木瓜煸薑炒肉片」。他表示，希望縮短產地到餐桌的距離，讓農民有更好的收入，並健全產銷制度。
「阿霖師」先示範如何將青木瓜切成0.1公分的薄片，陳其邁接著露一手刀工，雖然架勢不錯，但薄度稍不及專業師傅。陳拌炒也有模有樣，還想作勢來個「甩鍋」，但怕現場突槌還是作罷。
「炒菜比市政難！」陳其邁表示，術業有專攻，跟唱歌一樣，不會唱就會是災難！阿霖師手藝非常好，把在地食材，包括青木瓜、國產的豬肉加料加味道，這道青木瓜煸薑炒肉片色香味俱全，非常好吃。高雄福華飯店也與農業局合作，將很多在地小農的無毒有機蔬菜放在架上陳售，民眾到高雄旅遊時，也可把高雄最好的農產品帶回去。所
陳其邁上午到木瓜果園，接著就到飯店介紹木瓜料理。他表示，希望能宣導縮短產地到餐桌距離的概念。市府不管是跟五星級飯店或是全聯、超市合作，讓農民能有更好的收入，這樣對產銷整個制度就會比較能夠健全，再加上農業保險等政策，讓小農們有好的地方能夠販售自己種的農產品，也能夠直接幫助小農。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言