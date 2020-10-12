看完農園下鍋炒青木瓜肉片 陳其邁：縮短產地餐桌距離

高雄市長陳其邁今天上午到美濃木瓜果園訪視，一個多小時後就到高雄福華大飯店，在主廚楊政霖的指導下大秀身手，來道香氣撲鼻的「青木瓜煸薑炒肉片」。他表示，希望縮短產地到餐桌的距離，讓農民有更好的收入，並健全產銷制度。

「阿霖師」先示範如何將青木瓜切成0.1公分的薄片，陳其邁接著露一手刀工，雖然架勢不錯，但薄度稍不及專業師傅。陳拌炒也有模有樣，還想作勢來個「甩鍋」，但怕現場突槌還是作罷。

「炒菜比市政難！」陳其邁表示，術業有專攻，跟唱歌一樣，不會唱就會是災難！阿霖師手藝非常好，把在地食材，包括青木瓜、國產的豬肉加料加味道，這道青木瓜煸薑炒肉片色香味俱全，非常好吃。高雄福華飯店也與農業局合作，將很多在地小農的無毒有機蔬菜放在架上陳售，民眾到高雄旅遊時，也可把高雄最好的農產品帶回去。所