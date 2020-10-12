桃機樂友會再推6梯次 13日早上開搶

桃園機場「樂友會」活動頗受好評，已經有6000人次參與，11月至12月將再舉辦6梯次活動，13日早上10點起線上開搶。

桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會於今夏聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，從7月底舉辦以來，吸引超過6000人爭相報名參與。

為回應眾多民眾與航空迷期待，主辦單位特地再加開11、12月每週六共計6梯次，活動自明（13）日早上10點起開放線上報名，行程同樣包含機坪管制區導覽與五星級美饌饗宴等內容，有興趣的民眾可千萬別再錯過了，也歡迎先前參與者再次前來參加！

「樂友會」體驗活動行程包括：搭乘機坪接駁巴士進入平常受管制的停機坪與滑行道，近距離探索機場地面作業之奧秘、參觀主題候機室、享用由五星級主廚準備的餐點佳餚、久違的完稅精品血拚、全台最大機場觀景台賞機看夕陽。

當天活動結束前舉辦摸彩，獎項豐富，等著幸運兒將東北亞、東南亞、紐澳及歐美等多張來回機票、Apple Macbook Pro筆電、國際精品、精美伴手禮等多樣好禮大獎帶回家（得獎名單年底公布）。

桃園機場公司指出，本次活動將自10月13日早上10點開放報名，每梯次限額200位，每人報名費用1000元，12歲以下孩童優惠價800元，參加活動者，享有當日停車優惠200元及諾富特飯店標準客房（一大床/兩小床）住宿優惠（特價3,500元，房價包含兩客樂活早餐及兩客味坊中餐廳精緻晚餐套餐）。

配合政府防疫措施，參加民眾活動前14日內（含）需無出入境紀錄，過程中敬請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測。另活動當天請務必攜帶「身分證正本」（外國籍請攜帶護照正本或在台居留證正本、若無身分證之兒童請帶「健保卡正本」、） 以供安全查驗、申借機場參觀證之用，未攜帶者將無法進入機場管制區，且恕不予以保留名額及退費。本活動設有最低成團人數（50人），主辦單位保留併團及退費的權利。

桃園機場「樂友會」活動照。（桃園機場公司提供）