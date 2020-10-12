威士忌也有指紋！ 未來可作為分辨假酒依據

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

威士忌也有「指紋」嗎？有的！根據美國肯塔基州路易斯維爾大學（University of Louisville in Kentucky）機械工程學系教授Stuart Williams發現，若將美國波本威士忌稀釋，並在經嚴密控制的條件下進行蒸發後，放在顯微鏡底下觀察，會發些美國波本威士忌會形成近似血管般的特殊網狀圖案，並且相同品牌的網狀圖案會有一致的特徵，形同是威士忌的「指紋」。

這些「指紋」可以用來辨識威士忌品牌，未來有可以用來分辨假酒。

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除了美國威士忌以外，Stuart Williams後來同時也用非美國威士忌來進行一樣的實驗，包括美國威士忌在內，總共測試了100個樣本。他發現非美國威士忌無法在一樣的稀釋後再蒸發的流程後，像美國威士忌那樣形成獨特的網狀圖案。

這些非美國威士忌需要在酒液裡添加脂肪酸（Fatty Acids）之類的物質之後，再進行一樣的稀釋後再蒸發的工序，才能得到獨一無二的網狀圖案。

現在關鍵問題在於，是否能夠透過這樣的科學分析，去分辨出一款威士忌的年份高低，以及品質好壞呢？如可以的話，不但對未來的威士忌製程大有幫助，更有助於分辨假酒。

就初步的結果來看，答案是令人振奮的。不過由於威士忌其中蘊含超過千種以上的複雜化學物質，要做進一步分析的話，肯定需要進行更多耗費更多金錢與時間的化學分析了。

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