全台最大規模人體生物資料 產學研究單一窗口今揭牌

台灣頒布「人體生物資料庫管理條例」已20年，國內34個資料庫四散各地，規格品質不一，申請不易，珍貴資料幾乎不曾出庫。不過，上述窘境將走入歷史，國家衛生研究院今為「整合平台中央辦公室」揭牌，學術和產業單位都有單一諮詢窗口，可了解全台資料目錄並申請使用

國衛院整合平台中央辦公室主任、國家衛生研究院副院長司徒惠康表示，預計明年會再加入五個資料庫，檢體、基因、臨床資訊，加上健保、出生死亡及癌症等上百個政府資料庫，整體規模將直逼亞洲第一的日本。

司徒惠康表示，傳統研究方法是一次性的向病人說明、取得檢體作為研究，但大數據時代來臨，需要更多樣本才能進行更先進的研究。西元2000年透過頒布人體生物資料庫管理條例，可向民眾勸募生物組織等資料，保障隨著時代所需的核心研究檢體可永續發展，也做好病人權益相關的保障。

司徒惠康表示，今年儘管受到疫情干擾，國衛院仍卯足全力、超前進度。在國衛院病理核心實驗室主任、整合平台中央辦公室執行長黃秀芬努力下，親自拜會各院院長、資料庫及病歷資訊等部門主管，不眠不休聯繫下，原訂今年加入15個資料庫，已超前達成25個資料庫加入，預計明年再新增5家。

司徒惠康表示，整合平台擁有醫療資訊共同模式，目前已經有七家在醫學機構同意進行測試，包括台大醫院、北醫、中山醫、中國醫、中榮、義大、高醫。黃秀芬表示，平台有兩大好處，首先是支持資料庫穩定存在，不會因為研究計畫結束而消失，再者是建立了商業利益的回饋機制，當廠商來申請資料，簽約時就會廠商約定回饋內容。

目前登錄收案數已超過31萬例，涵括肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、口腔癌以及慢性病等。因應疫情，國衛院今年2月建置專用P2等級感染性生物資料庫，並結合橫跨北中南多家醫療機構，成功收集165例新冠肺炎血液檢體，4月開放全台研究人員申請運用，截至9月已收到19件產官學研界申請案，有13案審查通過，檢體陸續出庫。其中包含8件產業界申請案，以開發快速抗體偵測技術為主，部分已有研發成果，成為非常重要的國家公共資源。

衛福部常務次長石崇良表示，台灣有46萬多筆珍貴的檢體資料，過去散在各個資料庫裡面，格式未標準化，品質控管不一，真正應用於有影響力研究相當少。去年行政院支持推動整合平台計畫，資料格式、組織品質、申請窗口都經過統一，很快會有「目錄清單」可以快速掌握全國資料庫各具備哪些檢體特性，幫助研究者或業者。

石崇良表示，透過國衛院這個窗口，除了可以更具體提供外界諮詢和申請，還可以連結到其他國家資料庫，包括健保、癌症登記、出生死亡檔等資料庫串接，這將台灣成為「亞洲生技中心」非常重要的基礎建設，將是台灣生技發展的重要助力和亮點。平台在這次疫情期間就發揮了作用，整合全國新冠肺炎確診者的檢體，也已經幫助產學合作出成功的產品。