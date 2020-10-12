快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大規模人體生物資料 產學研究單一窗口今揭牌

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左三起為衛生福利部醫事司司長劉越萍、行政院科技會報辦公室生衛醫農組主任劉祖惠、衛福部次長石崇良、國家衛生研究院院長梁賡義、副院長司徒惠康、病理核心試驗室主任黃秀芬、高醫感染病研究中心主任陳彥旭。記者邱宜君／攝影
左三起為衛生福利部醫事司司長劉越萍、行政院科技會報辦公室生衛醫農組主任劉祖惠、衛福部次長石崇良、國家衛生研究院院長梁賡義、副院長司徒惠康、病理核心試驗室主任黃秀芬、高醫感染病研究中心主任陳彥旭。記者邱宜君／攝影

台灣頒布「人體生物資料庫管理條例」已20年，國內34個資料庫四散各地，規格品質不一，申請不易，珍貴資料幾乎不曾出庫。不過，上述窘境將走入歷史，國家衛生研究院今為「整合平台中央辦公室」揭牌，學術和產業單位都有單一諮詢窗口，可了解全台資料目錄並申請使用

國衛院整合平台中央辦公室主任、國家衛生研究院副院長司徒惠康表示，預計明年會再加入五個資料庫，檢體、基因、臨床資訊，加上健保、出生死亡及癌症等上百個政府資料庫，整體規模將直逼亞洲第一的日本。

司徒惠康表示，傳統研究方法是一次性的向病人說明、取得檢體作為研究，但大數據時代來臨，需要更多樣本才能進行更先進的研究。西元2000年透過頒布人體生物資料庫管理條例，可向民眾勸募生物組織等資料，保障隨著時代所需的核心研究檢體可永續發展，也做好病人權益相關的保障。

司徒惠康表示，今年儘管受到疫情干擾，國衛院仍卯足全力、超前進度。在國衛院病理核心實驗室主任、整合平台中央辦公室執行長黃秀芬努力下，親自拜會各院院長、資料庫及病歷資訊等部門主管，不眠不休聯繫下，原訂今年加入15個資料庫，已超前達成25個資料庫加入，預計明年再新增5家。

司徒惠康表示，整合平台擁有醫療資訊共同模式，目前已經有七家在醫學機構同意進行測試，包括台大醫院、北醫、中山醫、中國醫、中榮、義大、高醫。黃秀芬表示，平台有兩大好處，首先是支持資料庫穩定存在，不會因為研究計畫結束而消失，再者是建立了商業利益的回饋機制，當廠商來申請資料，簽約時就會廠商約定回饋內容。

目前登錄收案數已超過31萬例，涵括肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、口腔癌以及慢性病等。因應疫情，國衛院今年2月建置專用P2等級感染性生物資料庫，並結合橫跨北中南多家醫療機構，成功收集165例新冠肺炎血液檢體，4月開放全台研究人員申請運用，截至9月已收到19件產官學研界申請案，有13案審查通過，檢體陸續出庫。其中包含8件產業界申請案，以開發快速抗體偵測技術為主，部分已有研發成果，成為非常重要的國家公共資源。

衛福部常務次長石崇良表示，台灣有46萬多筆珍貴的檢體資料，過去散在各個資料庫裡面，格式未標準化，品質控管不一，真正應用於有影響力研究相當少。去年行政院支持推動整合平台計畫，資料格式、組織品質、申請窗口都經過統一，很快會有「目錄清單」可以快速掌握全國資料庫各具備哪些檢體特性，幫助研究者或業者。

石崇良表示，透過國衛院這個窗口，除了可以更具體提供外界諮詢和申請，還可以連結到其他國家資料庫，包括健保、癌症登記、出生死亡檔等資料庫串接，這將台灣成為「亞洲生技中心」非常重要的基礎建設，將是台灣生技發展的重要助力和亮點。平台在這次疫情期間就發揮了作用，整合全國新冠肺炎確診者的檢體，也已經幫助產學合作出成功的產品。

個資 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

衛福部次長石崇良：Biobank後續可與健保癌症資料串接

國衛院打造抗疫國家基地 神祕企業家捐助20億元

一次性醫材消毒再用 有條件開放

明年元旦起 嚴禁血管支架等3類高風險醫材消毒再用

相關新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有...

「旅遊泡泡」擬開放帛琉？ 林佳龍：一切指揮中心決定

來去帛琉？新冠肺炎疫情延燒，邊境嚴格管制近一年，交通部觀光局為了振興旅遊業，研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫限定團體...

再挑戰彩虹高掛金氏紀錄？ 文大彩虹天時地利持續發生中

氣象職人吳聖宇在臉書粉絲專業發文，文化大學彩虹持續發生中，從上午7時10分已經維持了2個多小時，由於今天底層東北風到偏東...

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

一名20歲的網友在網上分享，她是一名脊髓性肌肉萎縮症(SMA)第三型患者，14歲開始靠輪椅代步，她表示，調適心理狀態是最難的，求學階段常遇到同儕嘲笑，長大後坐輪椅外出也很麻煩，曾在捷運站等電梯等了40分鐘，但她說「我很快樂，也很喜歡自己」。溫馨的故事引來7萬人點讚，許多網友紛紛鼓勵她「加油，善良勇敢堅強又美麗的女孩」。

今年觀光客估僅135萬人次創近20年新低 但國旅10年新高

受到新冠肺炎疫情影響，各國的邊境封鎖，也影響我國的國際觀光人潮，根據交通部觀光局預估，今年來台旅客人次僅約135萬人次，...

超商換發票碰壁他上網討拍 網看對話直呼「你是奧客！」

服務業要面對各式各樣的客人，有時遇到「奧客」還需面帶微笑，相當辛苦。有一名網友日前去兌換發票，劈頭就問店員「我要換發票，有何問題？不能換發票嗎？」想不到連跑兩家超商，店員都態度不佳的告訴他不能換。然而其他網友直言，「你態度跟口氣真差，好像全世界都欠你」，直呼根本是「奧客」。

這六縣市三歲以下孩子超幸福 「兒科專責醫師」明年試辦

孩子越生越少，衛福部致力優化兒童健康醫療網，從周產期到出生後，整合資源並規劃完整個管模式。衛生福利部醫事司表示，明年元旦...

「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯...

台菜名店把喪宴菜「酸筍炒腸」端上桌 美食作家憂：闖大禍了

美食作家黃婉玲在臉書po文，表示自己日前到某間台菜名店用餐，卻吃到店家以「喪宴菜」手法料理的酸筍炒腸令人相當訝異，她感嘆，隨著時代轉變，很多菜所蘊涵要傳遞的訊息早已出現斷層，現今很多師傅可能只懂做菜，卻忘了其背後的故事。

天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

中央氣象局表示，今、明（12日、13日）兩天東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫...

熱門新聞

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。