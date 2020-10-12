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除了流感疫苗 彰化加碼肺鏈疫苗推「左流右肺」一起打
公費流感疫苗開打以來，民眾施打意願高，因應秋冬來臨新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌可能引起肺炎，彰化縣加碼採購23價肺炎鏈球菌疫苗3萬3000劑，加上中央補助約4000劑，提供縣內65歲以上尚未接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者免費施打，縣長王惠美今天到彰化基督教醫院關心民眾施打疫苗狀況，呼籲長者「左流右肺」一起打更周全。
彰化縣長王惠美說，肺炎已連續四年都是國人第三大死因，尤其秋冬更是高峰期，長者是高危險群，接種肺炎鏈球菌疫苗後有50%到80％預防率，彰化縣政府超前部署，編列預算購買3萬3000劑肺炎鏈球菌疫苗，讓65歲設籍彰化縣民免費施打，為了提高流感疫苗接種率，也協調彰化縣醫師公會及全國醫師公會排定在477處村里社區、259場校園設站接種。
彰化基督教醫院長陳穆寬說，肺炎鏈球菌是肺炎最常見的細菌，目前所知罹患新冠肺炎致死大都是先病毒感染再續發細菌感染，今年施打肺炎鏈球菌疫苗更加重要，可大大降低感染新冠肺炎引發的死亡率。
陳穆寬也說，流感季剛開始，現在流感病人並沒有明顯提升，但10月5日公費流感開打以來，彰化基督教醫院已有4千多人前來施打，比往年增加2成，其他地區疫苗開始傳出缺貨，彰化目前沒有這樣的問題，但今年施打率踴躍，之後很難說。
彰化縣今年採購公費流感疫苗35萬2370劑，到10月11日止已打了10萬多劑，衛生局長葉彥伯指出，數量一定足夠，民眾不需要搶在前面幾天施打。
彰化醫師公會理事長連哲震表示，施打流感和肺炎鏈球菌疫苗不能預防新冠肺炎，但長者可以減少住院率，降低進出醫療院所感染的機會，若有上呼吸道症狀也能讓醫師有辨別診斷參考，目前國際疫情險峻仍有施打必要，今年施打率高，民眾打公費疫苗等於是「先打先贏」。
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