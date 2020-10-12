患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

一名20歲的網友在網上分享，她是一名脊髓性肌肉萎縮症(SMA)第三型患者，14歲開始靠輪椅代步，她表示，調適心理狀態是最難的，求學階段常遇到同儕嘲笑，長大後坐輪椅外出也很麻煩，曾在捷運站等電梯等了40分鐘，但她說「我很快樂，也很喜歡自己」。溫馨的故事引來7萬人點讚，許多網友紛紛鼓勵她「加油，善良勇敢堅強又美麗的女孩」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她今年20歲，是一位脊髓性肌肉萎縮症(SMA)第三型患者，她在2歲左右發病，14歲開始坐輪椅，到現在只能用助行器行走，無法自行站立，需要有人從正面抱起。

她表示，在14歲時，因為學校電梯不能使用的情況下，讓她每天需要爬四層樓的樓梯，對她來說，長期這樣子的狀態已經成了身體的負擔，而造成疾病上的加速惡化，讓她從可以走路狀態慢慢變成了需要以電動輪椅代步。

她指出，這個疾病讓她的肌肉萎縮，四肢及軀幹逐漸軟弱無力， 嚴重會造成器官衰退，這是一種遺傳性、漸進性的罕見性疾病，會影響患者行走、進食、甚至呼吸能力，目前在醫學上沒有具體的治療方式。

她透露，最困難的還是調適心理狀態，小時候因疾病遭受到同裁的排擠霸凌，走路姿勢與一般人不同，時常被同學取笑，甚至以前能走路的時候，有人說她「假殘障」、「跛腳」，國小同學也會模仿我的走路姿勢。到了高中才慢慢接受自己的身體狀態，樂觀看待我的疾病。

她表示，她的吞嚥功能不好，肺功能和心臟也不太好，找打工機會也很困難，生活中比較麻煩的就是外出搭乘大眾運輸，有的公車司機會嫌麻煩拒載，搭捷運等電梯也曾等超過40分鐘。但她都樂觀面對，並說「我認為這是老天爺給我最好的禮物，因為疾病，讓我學會獨立、堅強」。

她開心的說，「我很快樂，也很喜歡自己，喜歡自己的堅強樂觀，同時有能力讓自己活得快樂，即使不方便，但還是能做自己想做的事情，所以我活得一點也不痛苦，反倒來說是件挺幸福的事情」。

這篇文引來7.1萬人按讚、7000餘則留言，網友直呼「漂亮女孩加油」、「願上天能保佑妳快快樂樂平安健康」、「看到妳的貼文，真的讓我很汗顏，平日遇到不順心的事就容易悲觀的我，應該好好向妳學習正向樂觀的精神」、「人美心美」。