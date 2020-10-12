今年觀光客估僅135萬人次創近20年新低 但國旅10年新高

受到新冠肺炎疫情影響，各國的邊境封鎖，也影響我國的國際觀光人潮，根據交通部觀光局預估，今年來台旅客人次僅約135萬人次，是近20年來創下的最低紀錄；但因為國人無法出國旅遊，國旅大爆發，國旅預計有2.1億旅遊人次，是近10年新高。

立法院交通委員會今天邀請交通部長林佳龍列席報告業務概況。

交通部提出的業務報告中提到，在觀光部分，109年1至8月來台旅客人次僅129萬人次，較民國108年同期減少83.84%，整體而言，大陸市場10萬2261人次，減少95.52%；非陸客市場為118萬9909人次，減少79.18%，主要是因為，各主要市場都受到新冠肺炎疫情影響，因為各國邊境管制措施政策而呈現負成長。

觀光局也預估今年來台國際旅客人次恐只剩135萬人次，將創下20年以來最差紀錄；108年整年來台旅客則有1186萬4105人次。

但國人不能出國，轉為國內旅遊，根據觀光局統計，今年1至8月台灣旅客出國222萬9568人次，也較108年減少80.91%；這些無法出國的旅客轉為國旅之後，預估國旅今年可望達到2.1億人次，是近10年來的新高。