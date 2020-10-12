台菜名店把喪宴菜「酸筍炒腸」端上桌 美食作家憂：闖大禍了

美食作家黃婉玲在臉書po文，表示自己日前到某間台菜名店用餐，卻吃到店家以「喪宴菜」手法料理的酸筍炒腸令人相當訝異，她感嘆，隨著時代轉變，很多菜所蘊涵要傳遞的訊息早已出現斷層，現今很多師傅可能只懂做菜，卻忘了其背後的故事。

黃婉玲說，酸筍炒腸一端上桌，她心想「真是闖大禍了」，認為店家不應該販售這道菜色給客人吃，原因在於古時的喪宴有開四門菜色，其中一道便是把腸子拿來炒酸筍，另外三道為卷子切片裝成一盤，雞肉炸脆後剁成一塊塊擺蔥絲，以及豬肉川燙後切片炒蒜苗。

她解釋，喪宴中的酸筍炒腸，腸子的油脂不處理，同時切成一段段，平時若不是喪宴則必須斜切，做為區分，但當天餐桌上出現的，「油沒處理也切成段狀，完全是喪宴形式呀！」

該台菜名店師傅年約70上下，黃婉玲則推測，有可能老師傅在學菜的過程中，忘了這道菜端上桌的時機，或是早年菜色在傳承時沒清楚交代緣由，才導致了這個小插曲，她也表示，廚師出菜前，需要清楚每道菜的背後寓意，但時代變了，大家對這些事情不懂得也不會重視了。

底下則有不少網友看了黃婉玲的貼文直說第一次聽到這樣的說法，「真的長知識了」、「原來台菜有這麼多的意義存在，老師的故事很棒。」另外，也有網友分析酸筍炒腸為何是喪宴菜，原因是切大腸代表肝腸寸斷，酸筍則代表二十四孝的孟宗哭竹，黃婉玲也回應網友「講得很有道理！」

還有人表示，她們家是叫「散宴」，肉都要切成三角型，叫「三角肉」，喪家要在客廳圍成一圈坐在地上吃飯，來幫忙的鄰居親戚可以上桌吃，不過現在都市人都在殯儀館辦後事，簡單一個西餐盒就打發了，只剩鄉下地方才有散宴了，時代一直在進步，再過幾年大概也從簡了。

黃婉玲也在底下留言回應，「喪宴必定要講究，禮俗建立在禮制上，沒了禮，就沒有文明了」、「因為很多的傳統，保留了很多心意在裡面，需要傳承與慢慢領會！」不過也有人認為，不時宜的文化消逝是時代進步的必要，傳統文化不是什麼都對，菜餚好吃傳承下來就可以了。更有人直言，台灣各地民俗風情不盡相同，有些無從考究，聽聽就好。