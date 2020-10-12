快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這六縣市三歲以下孩子超幸福 「兒科專責醫師」明年試辦

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部醫事司表示，明年元旦起，桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣，六縣市率先試辦「兒童專責醫師」。本報資料照片
衛生福利部醫事司表示，明年元旦起，桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣，六縣市率先試辦「兒童專責醫師」。本報資料照片

孩子越生越少，衛福部致力優化兒童健康醫療網，從周產期到出生後，整合資源並規劃完整個管模式。衛生福利部醫事司表示，明年元旦起，桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣，六縣市率先試辦「兒童專責醫師」。計畫為期一年，目標涵蓋當地10%三歲以下兒童，預計將連續試辦四年，逐步擴大涵蓋範圍。

兒科急診醫師出身的衛生福利部醫事司司長劉越萍說，衛生局會根據孩子居住地、習慣就醫的診所去進行分配，並且主動告訴家長，哪個醫師是孩子的家庭醫師，轉診網絡包括哪些院所。如果能納入當地兒童的一成，就能改變當地就醫習慣，不會小病就衝大醫院。

劉越萍表示，醫院診所端的合作建立起來之後，家長可以與專責醫師建立長期的信賴關係，診所可成立通訊群組或提供手機號碼，讓家長即時聯繫。院所可追蹤每位兒童的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、就醫轉診，並即時為高風險家庭連結社政和衛政服務。

劉越萍表示，試辦計畫有編列預算，院所每收案一名兒童，目前規劃每個月額外給予基本照顧費500元，一年是6000元。希望經過未來幾年的透過兒童專責醫師和周產期相關試辦計畫的執行，可以進一步累積相關醫療成本資料，作為未來改善健保給付的基礎。

劉越萍表示，衛福部優化兒童醫療網計畫大致分為三塊，第一塊針對三歲以下兒童，例如兒童專責醫師試辦計畫。第二塊是周產期照護網，例如開放醫院試辦計畫，讓診所醫師到醫院產房接生，留住偏鄉產科人才，這部分明年也會重新推出試辦計畫，希望有醫院來申請。第三塊是兒童的急重難罕病症的處理，各縣市都有24小時急診醫院，目前優先任務是讓兒童醫材調度平台運作順暢。

醫師 衛生局

延伸閱讀

衛福部次長石崇良：Biobank後續可與健保癌症資料串接

南投仁愛高山甜柿產季到 鮮果金黃上市更有新產品

誤吞鈕扣電池 4歲女童暴斃

兒科急診病床占床100％ 張上淳：國人防疫確實鬆懈了

相關新聞

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有...

「旅遊泡泡」擬開放帛琉？ 林佳龍：一切指揮中心決定

來去帛琉？新冠肺炎疫情延燒，邊境嚴格管制近一年，交通部觀光局為了振興旅遊業，研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫限定團體...

再挑戰彩虹高掛金氏紀錄？ 文大彩虹天時地利持續發生中

氣象職人吳聖宇在臉書粉絲專業發文，文化大學彩虹持續發生中，從上午7時10分已經維持了2個多小時，由於今天底層東北風到偏東...

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

患肌肉萎縮症14歲成輪椅族 她樂觀喊：很喜歡自己

一名20歲的網友在網上分享，她是一名脊髓性肌肉萎縮症(SMA)第三型患者，14歲開始靠輪椅代步，她表示，調適心理狀態是最難的，求學階段常遇到同儕嘲笑，長大後坐輪椅外出也很麻煩，曾在捷運站等電梯等了40分鐘，但她說「我很快樂，也很喜歡自己」。溫馨的故事引來7萬人點讚，許多網友紛紛鼓勵她「加油，善良勇敢堅強又美麗的女孩」。

今年觀光客估僅135萬人次創近20年新低 但國旅10年新高

受到新冠肺炎疫情影響，各國的邊境封鎖，也影響我國的國際觀光人潮，根據交通部觀光局預估，今年來台旅客人次僅約135萬人次，...

超商換發票碰壁他上網討拍 網看對話直呼「你是奧客！」

服務業要面對各式各樣的客人，有時遇到「奧客」還需面帶微笑，相當辛苦。有一名網友日前去兌換發票，劈頭就問店員「我要換發票，有何問題？不能換發票嗎？」想不到連跑兩家超商，店員都態度不佳的告訴他不能換。然而其他網友直言，「你態度跟口氣真差，好像全世界都欠你」，直呼根本是「奧客」。

這六縣市三歲以下孩子超幸福 「兒科專責醫師」明年試辦

孩子越生越少，衛福部致力優化兒童健康醫療網，從周產期到出生後，整合資源並規劃完整個管模式。衛生福利部醫事司表示，明年元旦...

「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯...

台菜名店把喪宴菜「酸筍炒腸」端上桌 美食作家憂：闖大禍了

美食作家黃婉玲在臉書po文，表示自己日前到某間台菜名店用餐，卻吃到店家以「喪宴菜」手法料理的酸筍炒腸令人相當訝異，她感嘆，隨著時代轉變，很多菜所蘊涵要傳遞的訊息早已出現斷層，現今很多師傅可能只懂做菜，卻忘了其背後的故事。

天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

中央氣象局表示，今、明（12日、13日）兩天東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫...

熱門新聞

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

唐綺陽星座運勢週報：水逆來了請注意！白羊為大局著想、獅子小心破財

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

好運暫停！2020第三波水逆14日來臨 最重災「2星座」曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。