這六縣市三歲以下孩子超幸福 「兒科專責醫師」明年試辦

孩子越生越少，衛福部致力優化兒童健康醫療網，從周產期到出生後，整合資源並規劃完整個管模式。衛生福利部醫事司表示，明年元旦起，桃園市、新竹縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣，六縣市率先試辦「兒童專責醫師」。計畫為期一年，目標涵蓋當地10%三歲以下兒童，預計將連續試辦四年，逐步擴大涵蓋範圍。

兒科急診醫師出身的衛生福利部醫事司司長劉越萍說，衛生局會根據孩子居住地、習慣就醫的診所去進行分配，並且主動告訴家長，哪個醫師是孩子的家庭醫師，轉診網絡包括哪些院所。如果能納入當地兒童的一成，就能改變當地就醫習慣，不會小病就衝大醫院。

劉越萍表示，醫院診所端的合作建立起來之後，家長可以與專責醫師建立長期的信賴關係，診所可成立通訊群組或提供手機號碼，讓家長即時聯繫。院所可追蹤每位兒童的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、就醫轉診，並即時為高風險家庭連結社政和衛政服務。

劉越萍表示，試辦計畫有編列預算，院所每收案一名兒童，目前規劃每個月額外給予基本照顧費500元，一年是6000元。希望經過未來幾年的透過兒童專責醫師和周產期相關試辦計畫的執行，可以進一步累積相關醫療成本資料，作為未來改善健保給付的基礎。

劉越萍表示，衛福部優化兒童醫療網計畫大致分為三塊，第一塊針對三歲以下兒童，例如兒童專責醫師試辦計畫。第二塊是周產期照護網，例如開放醫院試辦計畫，讓診所醫師到醫院產房接生，留住偏鄉產科人才，這部分明年也會重新推出試辦計畫，希望有醫院來申請。第三塊是兒童的急重難罕病症的處理，各縣市都有24小時急診醫院，目前優先任務是讓兒童醫材調度平台運作順暢。