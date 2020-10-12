買東西也能做公益 好心肝健康生活館今開幕

除了看病，提供醫療咨詢服務， 台北市公園路好心肝服務中心現在也是一個非營利的健康生活平台，展示防疫所需的口罩、抗菌清潔與生活用品，所有商品均為廠商愛心捐贈，販售所得將用來幫助全國各地的肝苦人、肝病篩檢活動、弱勢家庭就醫協助等。

肝病防治基金會於2014年成立好心肝服務中心，提供民眾候診、保肝醫療諮詢、健康講座及輕食餐飲服務，屬於多功能的生活場域，2019年思考如何將好心肝藥局場地活化再運用。

在許金川董事長與粘曉菁執行長向各界企業人士請益之下，時尚教母黃薇建議將場地變身為可以透過更多善心企業與大眾愛心的集結，打造一個善循環的平台，這個提議獲得遠東巨城購物中心李靜芳董事長的認同，號召企業志工與台師大國際時尚GF-EMBA善心學生，擬定營運計畫。

在短短兩個月內，打造「好心肝健康生活館」，造陽設計許碧蘭董事長暨設計總監率領團隊，負責室內設計與裝潢，哲冶設計侯孝哲總監負責品牌形象設計，花藝大師朱永安親自為展場空間創作花藝擺設，眾人齊心為生活館增添溫度與美感，8月18日試營運，今天正式開幕。

肝基會董事長許金川教授感謝中衛、南僑、阿瘦、台灣萊雅、伊妮、大江、品家、伊菲飾、登捷、藻美學、互動在線等優良廠商共襄盛舉 ，捐贈愛心商品，基金會會將所有販售所得用在幫助各地的肝苦人、肝病篩檢活動、弱勢家庭就醫協助與偏鄉健康教育等公益用途，期盼社會大眾一起加入好心肝愛心行列。

李靜芳董事長強調，好心肝健康生活館為非營利的健康生活平台，期待藉由善心企業的參與，以「健康、自然、人本」為核心理念，為社會打造全方位的醫療保健服務網，首檔「好心意(疫)」以防疫、抗菌、生活用品為主題，募集到各界愛心企業的商品，不僅為民眾打造一個安全、清潔的環境之外，同時在安心防疫之餘也能夠提醒民眾注重環保的重要性，為地球共盡一份心力。