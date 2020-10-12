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文化倉儲園區調查年底出爐 李永得：北中南全面調查

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
立委張廖萬堅質詢文化倉儲園區問題。記者陳宛茜／攝影
立委張廖萬堅質詢文化倉儲園區問題。記者陳宛茜／攝影

紙風車劇團一場惡火，燒出藝文界長期因陋就簡的倉儲問題。文化部李永得上任甫滿一個月，便提出打造「文化倉儲物流園區」的構想，今天他赴立院進行業務報告時表示，已委託專業機構進行此一園區的評估調查，調查報告年底前出來。他透露，這是全面性調查，文化倉儲園區不限於新竹以北，北中南皆進行評估調查。

李永得日前曾表示，此一園區腹地至少三到五公頃，可供劇團、電影、出版、音樂界貯放書籍、道具、服裝等，採複合式經營，由政府找地打造、民間經營，設址優先考慮新竹以北的地區，預計年底會有具體輪廓。但他今天表示，目前文化倉儲園區的調查範圍不限於新竹以北，北中南都有，如兩廳院便提出中部的可能，南部也有人提出。

立委張廖萬堅則建議，台灣已有倉儲園區，但並未針對文化倉儲，政府可透過租稅優惠鼓勵倉儲業者釋出空間予文化業者，此外，文化部也可以補助中小型劇團的倉儲保險。

新竹 李永得 文化部

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