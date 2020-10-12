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精準3D定位微創手術 肺腫瘤患者術後3天就能回工作崗位

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲以3D內視鏡和單孔微創手術，3天後就回到工作崗位。圖／澄清醫院提供
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲以3D內視鏡和單孔微創手術，3天後就回到工作崗位。圖／澄清醫院提供

一位37歲女性上班族，健檢時發現一顆僅0.8公分的肺腫瘤，她擔心的問醫師手術後幾天可以回到職場，澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲回覆她說3天，起初她還有些懷疑，但經以3D內視鏡和單孔微創手術，果然3天後就回到工作崗位，連同事都不知道她動了肺腫瘤的手術。

杜承哲說，這位女患者平常不抽菸、不炊事，但母親曾經罹患肺癌。腫瘤雖僅0.8公分，卻有明顯惡性特徵，應及早切除。由於該腫瘤位置比較深，所以手術前先經放射科醫師進行電腦斷層導引定位，將腫瘤的範圍標定在標記的0.3公分範圍之內，就能以腫瘤為中心，做非常完整的範圍切除，同時避免切除過多的肺臟組織。

他說，由於患者的腫瘤小於兩公分，可以不必施行肺葉切除，但如何在同一個肺葉中切除掉切好的範圍，才能同時避免復發，又不必損失太多肺功能，就是最重要的事。因為有了新的定位技術，手術的過程不但效率可以提升，成果也可令人滿意。

杜承哲說，目前的胸腔外科微創技術有「單孔胸腔鏡手術」、「電腦斷層導引定位」、「不插管麻醉」、「3D內視鏡」等來提升手術的安全與治療成效，並在術後快速恢復；這些技術也是目前世界上能夠在肺腫瘤手術上，能夠採取的最新技術。

他強調，像這位上班族的年輕患者，術後迫不急待地想回到職場，能利用微創手術，即能讓術後恢復可以達到最快的程度。透過電腦斷層定位，患者也在術後當天下午就下床活動，第2天引流管就移除，並在第3天的早上就出院。

杜承哲說，像這樣的年輕患者，又沒有抽菸史，卻得到肺癌，從病史推敲起來，跟家族病史的關係相當大。但在治療經驗中，也有一些相對年輕的患者，沒有家族病史，就有可能跟環境的污染或其他造成細胞破壞的致癌因子有關係。提醒有抽菸或是以上的這些危險因子的人，可以使用低劑量肺部電腦斷層篩檢，以及早診斷，及早利用先進的微創技術來治療，並能很快恢復。

澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲說，患者以3D內視鏡和單孔微創手術，3天後就回到工作崗位。圖／澄清醫院提供
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲說，患者以3D內視鏡和單孔微創手術，3天後就回到工作崗位。圖／澄清醫院提供

微創手術 腫瘤 患者

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