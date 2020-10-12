【重磅快評】台北首都圈輪軌路網 豈能划拳密室協商？

前瞻2.0計畫大砍輪軌計畫剩下不到一半的一千九百億餘元，讓原本立論漂浮、說理薄弱，讓包括基隆輕軌、台鐵捷運化、台北捷運汐民線、高鐵東延等原本即脆弱的首都圈輪軌路網一下全亂了，各地方首長努力發聲，希望維持計畫、多爭取經費累積以後的政治資本。主管長官交通部長林佳龍擔心再吵下去會成為政治新亂源，趕快邀集地方首長明天闢室協商。只是，首都圈這麼重要的輪軌建設可以密室協商嗎？

任何國家首都圈的運輸樞紐規劃，一定上承國土計畫，循區域計畫體系逐級銜接，之後由交通部運輸研究幕僚做專業規劃，才交行政系統落實、執行。台灣如今因前瞻2.0砍預算，相關首長重新喊價局面，首都圈輪軌計畫大家「划拳」，密室協商，簡直是奇觀。

首都圈輪軌計畫非常複雜，未來發展需要、幅原縱向與橫向聯繫，另要考慮必須解決什麼問題？現況是交通部沒有定見，基隆捷運如何納入首都圈路網？與台鐵八堵、南港段高度重疊要怎麼處理？各地喊價的「我要」路軌高度競合，主管機關竟然沒有全盤想法。

再者，地方需求為何？有足夠的客源嗎？明天的密室協商確定基隆在首都圈輪軌規劃的角色是關鍵，有人質疑基隆才三十多萬人，規劃捷運、輕軌高密度路網，能供應起碼客源嗎？類似的質疑在高鐵南延屏東時曾出現，屏東人覺得不需要，因為沒人坐，只有地方政客喊得大聲。

國家資源該怎麼用？優先序如何？中央要有定見；地方則得想清楚能擔負財政支出嗎？不管是大前瞻或是小前瞻，中央補助經費外，地方必須配合自償、非自償款，都是好幾百億的支出，地方有這個財源嗎？即便只是暫時勻撥，調度得過來嗎？常態地方政務全都停擺嗎？

密室協商聲音大的要到錢，動工到完工首長早就卸任，留下沒有效益的輪軌，甚至於各路網無法銜接，只剩粗細不等、長短不一的鐵軌，供納稅人憑弔嗎？