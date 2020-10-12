扯！台鐵南迴373次列車廁所竟全封 旅客憋到快「爆尿」

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有旅客忍不住了提前下車，抱怨「台鐵有夠離譜，是要憋死人嗎」。台東火車站除表示抱歉，也反映檢討改善。

台東火車站指出，經了解，該自強號列車早上10點從台東發車為372次開往彰化，但因彰化站沒有汙水洩糞功能，所以下午5點從彰化發車為373次開往台東，列車長發現車上7號及4號車廂廁所自動收集器已滿，所以才會貼封條禁止旅客使用，且昨天旅客太多了。

據了解，該列車為自強號DMU型號柴油列車，而列車有規劃廁所車廂為1、4、7車廂，2、5、8車廂則沒有廁所，平日及假日372次都有發車，373次則為周末假日發車，均為台東開往彰化、彰化開往台東，車程時間約5個半小時。

昨天雙十連假最後一天，不少民眾搭乘南迴373次自強號收假，未料，有旅客欲上廁所時，發現廁所竟貼上封條，原以為只是一間廁所，走到其他車廂卻是同樣況況，還一度質疑是日前爆發洗手液事件而貼封條。有人一路憋到台東，到站時立馬衝向廁所解放，但也有人忍不住了，提前下車。

「實在有夠誇張！」張姓旅客氣憤的說，自己坐8車廂，快到高雄要上廁所時，看到7號車廂貼封條寫上故障，就往前走到4車廂，一樣貼封條，原本要向列車長反映，但始終沒看到車長，只好一路忍到台東，真的用「爆尿」形容也不誇張，中途還有小朋友忍不住了，家長提前下車。