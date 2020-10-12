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高鐵加租車或住宿3000搶國旅！ 旅展狂推8大超值產品

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
跟著「高鐵趣玩8」線上旅展即日起開跑。圖為梅山茶園。圖／台灣高鐵提供
跟著「高鐵趣玩8」線上旅展即日起開跑。圖為梅山茶園。圖／台灣高鐵提供

「2020台北國際旅展」10月30日至11月2日登場，台灣高鐵公司即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展。

高鐵表示，精選8大類超值產品，包括：高鐵假期「振興3000」、「加時不加價」、「高端遊」、「精緻遊」4大專案，還有搭配超值高鐵車票優惠的「飯店聯票」與「交通聯票」，以及TGo會員三好禮、高鐵聯萌小物等，全部搶先上線。

歡迎旅客「超前部署」，趁著秋風颯爽的出遊好時節，提早規劃行程，自由選購搭配，揪團親朋好友「搭高鐵．遊台灣」，探索美好台灣！（「高鐵趣玩8」線上旅展網址）

台灣高鐵公司表示，這次線上旅展推出的8類優惠產品，充分滿足旅客多元化的旅遊需求。針對喜愛輕鬆出遊的旅客，高鐵假期套裝行程幫您一次搞定各種旅行需求；其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3000元。

以台北出發至左營為例，包含來回高鐵車票+和運租車36小時，或左營出發到台北來回高鐵車票+五星級的君品酒店，全部均一價，只要3000元，歡迎旅客把握機會搶購。（部分行程因旅客起訖站售價略有調整，詳情請洽「振興3000」旅展優惠）

台灣高鐵表示，此外，針對喜愛自由行的旅客，線上旅展也特別推出台灣高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」的優惠選擇；「飯店聯票」特別規劃49家北部地區熱門飯店，凡於官網訂房即享加購高鐵車票75折優惠（原8折）；而對於只需要交通安排的旅客，高鐵公司則推薦「交通聯票」，精選7條人氣路線，包括：北北基好玩卡、台南好玩卡、高雄好玩卡、日月潭線、小琉球線、墾丁快線、花蓮線，搭配高鐵車票均享7折優惠（原75折），歡迎旅客盡享雙重優惠，一路串連幸福風景。

台灣高鐵表示，針對追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」以及「高端遊」產品，都可以讓旅客感受優質旅行的魅力。其中，「精緻遊」精選7條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性。

「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz 休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

還有持續熱銷的高鐵假期「加時不加價」專案，提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇。其中高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3點才能入住、翌日上午11點就要退房的限制，旅客可多享受4小時飯店設施。

高鐵+租車優惠方案包含：高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時（價格等同原租賃24小時專案，再免費加贈6小時）。以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8點出發、10點取車，一般專案均需隔天早上10點還車，現在則可輕鬆玩到下午4點前還車，且每人只要2590元起，歡迎旅客選購。

高鐵公司表示，所有高鐵旅遊產品除了於旅展現場銷售外，即日起也可透過「高鐵趣玩8」線上旅展網頁購買，歡迎旅客「超前部署」，現在就上網，利用還未休完的年假，透過台灣高鐵為您打造的多樣化旅遊產品，用最心動的價格，安排一趟最符合旅客需求的高鐵旅程。

高鐵假期「振興3000」旅展優惠專案。圖為君品酒店雅緻客房。圖／台灣高鐵提供
高鐵假期「振興3000」旅展優惠專案。圖為君品酒店雅緻客房。圖／台灣高鐵提供

高鐵 旅展

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