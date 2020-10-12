超商換發票碰壁他上網討拍 網看對話直呼「你是奧客！」

服務業要面對各式各樣的客人，有時遇到「奧客」還需面帶微笑，相當辛苦。有一名網友日前去兌換發票，劈頭就問店員「我要換發票，有何問題？不能換發票嗎？」想不到連跑兩家超商，店員都態度不佳的告訴他不能換。然而其他網友直言，「你態度跟口氣真差，好像全世界都欠你」，直呼根本是「奧客」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在11日去超商兌換發票，首先到全家兌換，到了櫃台，一名女店員面無表情地詢問「有問題嗎？」他則回應「我要換發票，有何問題？不能換發票嗎？」女店員仍無回應，只是看著他。

接著超商店長從另一個櫃檯跑過來，為他服務，店長詢問「有什麼事？」他回應「我要換發票可以吧？」店長詢問「是中獎發票嗎？」他則回覆「難道是沒中獎的，你要幫我對號碼嗎？」

此時一旁男店員接替協助，他看了發票告知「發票不能換，有污損」，該網友接著說「可以試一下嗎？」男店員只回應「你要去銀行換，第一銀行」。

之後該網友到隔壁另一間超商，試圖兌換發票，告知要換發票後，女店員問「是中獎的嗎？」他回「要不然？」女店員接著說「這張不能換」，他回「可以刷刷看嗎？這種紙本來就會黏住，號碼都很清楚啊」，女店員不耐煩地刷起發票條碼，並說「要扣4元手續費喔」，他問「5千元以下不是不用扣？」女店員則提高音量說「還是要收」，並把錢用摔的交給他。

然而，聽完該網友的分享後，其他網友都認為他根本是名「奧客」，有人留言「你第一句話就充滿了挑戰性」、「態度真差欸，好像全世界都欠你」、「你的態度跟口氣真的很差」、「一堆這種的自私的，還會嫌店員手腳慢的，都去銀行好了，看你是多快」。

還有人說「你不覺得是你在秀下限嗎？而且是你態度差吧！還有保存好發票本來就是你自己要做好的，你知道條碼損壞要手輸很麻煩嗎？還有本來就要扣稅，不然你自己去敲財政部的門啊！在那邊唧唧歪歪的，奧客就是說你這種的！自私」。

根據便利商店7-11官網顯示，提供統一發票200元六獎中獎發票、500元雲端發票專屬獎中獎發票(須代扣2元印花稅)及1000元五獎中獎發票(須代扣4元印花稅)之兌獎服務；便利商店全家官網也指出，可兌換中獎發票五獎（需代扣4元印花稅）及六獎。