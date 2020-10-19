舒適牌X營養師Ricky 天菜型男5+10變身大揭密

營養師Ricky真的好帥啊！為什麼我的另一半跟他差那麼遠？很多網友敲碗想問：顏值超高、又擁健美體格的營養師Ricky，到底怎麼變身天菜型男？Ricky接受噓新聞訪問，在影片中透露自己的小秘訣，不少姊姊妹妹們瘋狂轉傳，也要另一半「好好看！」。

五大健身飲食重點

Ricky表示，健身必須搭配良好的飲食習慣，不少健身新手最大困擾是：應該先增肌還是減脂？減脂飲食又該注意些什麼？健身過程中，該怎麼選擇飲食的營養補充品？這些都是必須學習的知識，影片裡都有答案。

Ricky分享五大健身飲食迷思 圖／聯合報系 提供

還有，努力那麼久了，怎麼知道自己的身材已經合格？Ricky笑說，保持體態不應是件那麼痛苦的事，但是標準怎麼訂？Ricky也在影片中給了一個相當容易判斷的方法，那就是「照鏡子」。

做好正確飲食，天菜型男養成更容易。 圖／聯合報系 提供

天菜型男內外都需照顧

Ricky「靠臉吃飯」，要變身天菜型男，除了「內在」飲食控制裡子，「外在」懂得刮好鬍子，顧好男人的面子問題，也是不能忽略的關鍵。選擇刮鬍刀，Ricky會特別注意能不能緊貼肌膚、順不順手。

時序進入秋冬季節，肌膚開始會變得乾燥，除了用食物來補充，Ricky最近也愛上用含有保濕成分凝膠的舒適牌水次元5辨型刮鬍刀，來保養面子問題，他在影片中示範平日的刮鬍保養方式。

舒適牌水次元5辨型刮鬍刀的凝膠配方，讓刮鬍過程成為享受。 圖／聯合報系 提供

正確刮鬍步驟

過去他會抹刮鬍泡軟化鬍根、降低不舒服的感覺，但自從用了水次元5辨型刮鬍刀，只要沾水刀片上的保養凝膠就會流出來，除有刮鬍泡的效果，還能順便保養，省去他許多時間。

天菜Ricky示範正確刮鬍子 圖／聯合報系 提供

搭配凝膠做好臉部保養

臉部肌膚敏感，不同時期保養品也需換季，舒適牌水次元5辨型刮鬍刀有3種凝膠保養配方，秋冬他特別喜歡讓肌膚能有滋潤效果的保濕配方，刮過去滋潤的感覺很滑順，也不用再拍鬍後水；

由內到外5+10變身天菜型男

天菜型男養成不易，Ricky的「5大健身飲食重點 +10分鐘臉部保養」影片引發大量討論，不少人畫的重點是「看Ricky刮鬍子好療癒啊！」還有人看完馬上傳給另一半「喂！快點學起來！」Ricky笑著感謝網友支持，也鼓勵民眾照著影片做，就可以跟他一樣變成天菜型男。