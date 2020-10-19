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舒適牌X健人蓋伊 健身型男10+10養成計畫

文 / 王祥非

年底大改造！健身風氣夯，不少人都夢想可以成為像網紅「健人蓋伊」一樣的健身型男，但到底要怎麼做才對？健人蓋伊最近大方拍攝影片，分享自己如何透過「10分鐘健身+10分鐘臉部保養」，輕鬆在家把自己打造成健身型男，吸引眾多網友立馬筆記！

10分鐘高強度健身有氧/共10組
網路上最多人討論的話題就是「身材不好，不敢去健身房」，蓋伊笑說，健身房就是為了讓體態變好才去的啊！但是如果真的無法克服心理障礙，可以照著他影片分享的10分鐘居家健身動作，肌力、耐力、心肺都有訓練到，也有高強度間歇、燃脂的效果喔。

10分鐘健身有氧，打造健身型男第一步。 圖／聯合報系 提供
10分鐘健身有氧，打造健身型男第一步。 圖／聯合報系 提供

健身顧裡子 好好刮鬍顧面子

然而，要化身健身型男，可不是身體練壯就好。很多男性，常常忘記「面子」更重要，尤其是像「刮鬍子」這樣的細節，常常左右別人對你的第一印象。

健人蓋伊分享「10分鐘健身+10分鐘臉部保養」打造健身型男計畫。 圖／聯合報系 提供
健人蓋伊分享「10分鐘健身+10分鐘臉部保養」打造健身型男計畫。 圖／聯合報系 提供

蓋伊說，不論是過去當上班族，或是現在經營健身事業，他都很在乎「面子」，越是乾淨清爽，越能帶來好觀感。男人最怕黏膩感，因此他刮鬍子會選擇舒適牌HYDRO 5 CUSTOM-水次元5辨型刮鬍刀，使用後立刻享有清爽的酷涼感。

水次元5辨型刮鬍刀和臉型服貼，搭配凝膠使用就像使用保養品。 圖／聯合報系 提供
水次元5辨型刮鬍刀和臉型服貼，搭配凝膠使用就像使用保養品。 圖／聯合報系 提供

10分鐘正確刮鬍步驟

很多男性常困擾：為何刮鬍子刮不乾淨？刮起來卡卡？甚至刮到整個臉都受傷？還有不少粉絲問蓋伊「你都怎麼刮鬍子？」蓋伊說「當然是選擇一把適合自己的刮鬍刀啊！」

蓋伊分享，過去他洗完臉之後，會抹上刮鬍泡才開始刮，但自從他使用舒適牌水次元5辨型刮鬍刀，只要將刀片沾水，刀片上就會釋放保濕凝膠，使用起來更方便。

最有趣的是，還可以像選擇保養品一樣，選擇自己喜歡的凝膠保養配方（保濕配方/舒膚配方/酷爽配方），刮完也不用再拍鬍後水了。

蓋伊的臉型稜角明顯，過往刮鬍子容易卡卡，心情也跟著受影響，但舒適牌5辨型刀片的功效，不管用什麼手勢，都可以和臉型服貼在一起，刮鬍子又順又舒服，心情變愉悅

水次元5辨型刮鬍刀沖水後，刀片會自己釋放保濕凝膠。 圖／聯合報系 提供
水次元5辨型刮鬍刀沖水後，刀片會自己釋放保濕凝膠。 圖／聯合報系 提供

健身型男10+10養成計畫

蓋伊指出，很多男人怕麻煩，但其實透過他的影片教學方式，就可以知道：「由內而外打理好自己，型男養成計畫輕鬆又簡單！」，希望粉絲快點動起來，下一個走在街上會讓人忍不住多看兩眼的型男，就是你啦！

5辨型刮鬍刀，凝膠的保養配方有三種（保濕配方/舒膚配方/酷爽配方） 圖／聯合報系 提供
5辨型刮鬍刀，凝膠的保養配方有三種（保濕配方/舒膚配方/酷爽配方） 圖／聯合報系 提供

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