天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

中央氣象局表示，今、明（12日、13日）兩天東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象局發布大雨特報。

此外，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨，明日馬祖亦有局部短暫雨；台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今、明兩天東沙島將有８至９級強陣風。

氣象職人吳聖宇表示，溫度方面將維持北東較涼，中南溫暖的情況，但是因為受偏東風影響，冷平流不強，整體而言北東部不至於有太低的溫度，北部高溫維持在24至26度，花東高溫27至30度，低溫則是在22-24度左右，中南部白天高溫仍然都可以超過30度以上，夜晚清晨低溫則在24至26度間，相對溫暖，白天甚至還是會有點熱，日夜溫度變化稍大一些。

中央氣象局表示，東北風影響，台灣北部海面及台灣海峽平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請注意。

氣象局說，東北風增強，今（12日）上午起台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至６到７級，最大陣風９級，船隻請特別注意。明（13日）晨起台灣海峽南部平均風力將再增強至６到７級，最大陣風９級，船隻請特別注意。

中央氣象局表示，東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力６至７級，雷雨區最大陣風10級；廣東海面及南沙島海面平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級，船隻請特別注意。

今（12日）上午起東沙島海面平均風力將增強至７到８級，最大陣風10級；廣東海面平均風力將增強至６到７級，雷雨區最大陣風１０級，船隻請特別注意。明（13日）晨起廣東海面及中西沙島海面平均風力將再增強至７到８級，最大陣風１０級，船隻請特別注意。明（13）日巴士海峽及東沙島海面平均風力將稍減弱。