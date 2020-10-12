快訊

「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
本州北部比較有降雨機率，中南部仍天氣晴，水庫要解渴，恐怕要等等。截圖自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲專頁。
本州北部比較有降雨機率，中南部仍天氣晴，水庫要解渴，恐怕要等等。截圖自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲專頁。

中央氣象局表示，今、明（12日、13日）兩天東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象局發布大雨特報。

此外，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨，明日馬祖亦有局部短暫雨；台南以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今、明兩天東沙島將有８至９級強陣風。

氣象職人吳聖宇表示，溫度方面將維持北東較涼，中南溫暖的情況，但是因為受偏東風影響，冷平流不強，整體而言北東部不至於有太低的溫度，北部高溫維持在24至26度，花東高溫27至30度，低溫則是在22-24度左右，中南部白天高溫仍然都可以超過30度以上，夜晚清晨低溫則在24至26度間，相對溫暖，白天甚至還是會有點熱，日夜溫度變化稍大一些。

中央氣象局表示，東北風影響，台灣北部海面及台灣海峽平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請注意。

氣象局說，東北風增強，今（12日）上午起台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至６到７級，最大陣風９級，船隻請特別注意。明（13日）晨起台灣海峽南部平均風力將再增強至６到７級，最大陣風９級，船隻請特別注意。

中央氣象局表示，東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力６至７級，雷雨區最大陣風10級；廣東海面及南沙島海面平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級，船隻請特別注意。

今（12日）上午起東沙島海面平均風力將增強至７到８級，最大陣風10級；廣東海面平均風力將增強至６到７級，雷雨區最大陣風１０級，船隻請特別注意。明（13日）晨起廣東海面及中西沙島海面平均風力將再增強至７到８級，最大陣風１０級，船隻請特別注意。明（13）日巴士海峽及東沙島海面平均風力將稍減弱。

氣象局 東沙島 廣東

延伸閱讀

東北風影響 北北基宜蘭注意大雨

東北風影響 氣溫逐漸下降 沿海有長浪

明起受到南方海面熱帶擾動影響 北北基雨勢更明顯

北北基大雨特報！ 沿海注意較大風浪

相關新聞

首波旅遊泡泡 台灣帛琉團體行

新冠肺炎疫情導致邊境嚴管，交通部觀光局為了讓旅行社有活路，積極研擬與帛琉組成「旅遊泡泡」，初步規畫僅限定團體遊程，雙方旅...

台帛機位少 學者：象徵意義大於實質

我國擬與帛琉合組「旅遊泡泡」，目前全球尚未有旅遊泡泡成形，其他國家都還在洽談、研擬階段，若成功推動將是全球首例；學者認為...

「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯...

抗憂鬱藥服用人數暴增 女多於男

健保署統計，國內服用抗憂鬱藥物人數逐年攀升，去年達一百三十九點七萬人，過去五年內增加逾廿萬人，速度逐年加快，女性增加人數...

天氣不穩北台大雨特報 海上強風避免沿海活動請注意

中央氣象局表示，今、明（12日、13日）兩天東北風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫...

機車格退出人行道 朝野同喊別急著推

為改善機車停放亂象，內政部日前擬修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，取消人行道設置機車停車格，不僅引發機車族反彈...

南卡颱風 今恐生成

位於南海北部海面的熱帶性低氣壓，今有機會發展成今年第十六號颱風「南卡」，雖至多為輕颱下限，但台灣天氣受其外圍環流影響，基...

醫病天地／秋天易感傷 SMILE好療鬱

秋季來臨天氣轉涼、夜晚也拉長，秋風蕭瑟卻易讓人憂鬱，衛福部草屯療養院指出，這類「季節性情感疾患」好發在秋冬，人易受情緒起...

智慧表監測心病？醫：僅做心律判讀

心肌梗塞在十大死因排名第二，存活關鍵是90分鐘內接受心導管手術。

台史博開願望清單 五大防疫夢幻紀念品可能就在你家！

台灣歷史博物館(台史博)五月開跑的「COVID-19(新冠肺炎)物件蒐集計畫」，迄今已收藏近300件防疫藏品，但還有許多...

假人球迷、防疫神諭......台史博徵集疫情時代紀念品

新冠肺炎肆虐迄今，你我身邊的世界已隨疫情翻轉。為了記錄新時代的到來，台灣歷史博物館五月發起「Covid-19物件蒐集計畫...

醫病天地／眼睛刺痛、乾澀 小心乾眼症

現代社會3C產品眾多，生活工作都免不了要使用，長期下來眼睛常會感覺脹痛，痠澀及疲勞，醫師指出，民眾可初步自我檢測，若眼睛...

熱門新聞

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

31歲後只能透過聯誼認識對象？ 過來人誠心給「7點建議」

不斷更新／國道9地雷路段 國5北返紫爆雪隧回堵6.5公里

嬰出生10天染沙門氏菌 家長餵食沒洗手釀禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。