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「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

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「蓮花」減為熱帶低壓 另兩擾動皆遠都不影響台灣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
本週擾動活躍，離台皆遠，都不影響台灣。圖／中央氣象局提供
本週擾動活躍，離台皆遠，都不影響台灣。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「蓮花」登陸越南後，已減弱為「熱帶低壓」。而通過呂宋島的「熱帶擾動」已增強為「熱帶低壓」，向西北西、朝向海南島前進，有發展成颱風的機率；對台灣無直接影響。

歐、美模式更模擬，週四至週六(15至17日)另一「熱帶擾動」，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠，故不管是否成颱？皆不致直接影響台灣。

中央氣象局表示，受到東北風影響，今（１２）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日大雨，請慎防坍方及落石。

吳德榮表示，根據最新(11日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(12、13日)兩天「熱帶低壓」經東沙島南方海面，往海南島前進；間接使台灣東側水氣逐漸增多。東半部降雨機率提高，東北部局部地區、北部山區並有較大降雨。

他說，大台北仍有局部短暫雨，桃園亦有局部零星小雨的機率；新竹以南則為多雲時晴。各地氣溫略回升，北部白天舒適微熱，中南部白天熱，各地早晚略偏涼；今日各地平地氣溫如下：北部23至31度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至33度。

吳德榮表示，最新歐模式模擬顯示，週三至週五(14至16日)台灣東側水氣減少，但受東北風影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。各地氣溫稍下降。最新歐模式模擬顯示，週六、下週日 (17、18日)東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹亦有局部零星降雨的機率；苗栗以南則是多雲時晴的天氣。各地氣溫下降，北台轉涼。

吳德榮 新竹 氣象局

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