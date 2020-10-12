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台史博開願望清單 五大防疫夢幻紀念品可能就在你家！

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台史博徵集物件的初次大合照。圖中可見樂天桃猿球隊的假人觀眾，包括紙板和立體假人。／台史博提供
台史博徵集物件的初次大合照。圖中可見樂天桃猿球隊的假人觀眾，包括紙板和立體假人。／台史博提供

台灣歷史博物館(台史博)五月開跑的「COVID-19(新冠肺炎)物件蒐集計畫」，迄今已收藏近300件防疫藏品，但還有許多深具意義的防疫物件「可望不可及」，想收藏卻拿不到。台史博開出「五大願望清單」，希望手中有這些防疫物品的民眾或政府單位，可以提供這些「夢幻逸品」，一圓台史博的收藏夢。

台史博研究組研究助理曾婉琳指出，目前台史博的「COVID-19物件蒐集計畫」，最想收藏的是外交部贈送海外醫療用品外箱的「TAIWAN CAN HELP」的布條。這些布條象徵台灣防疫國家隊對世界貢獻的一份心力，但因飄洋過海到國外蒐藏不易，迄今仍無法拿到。

防疫期間，舞廳一度因為疫情緊張暫停營業，舞廳因應疫情貼出的營業執照與布告，也是台史博想收藏的「夢幻逸品」。

疫情隔離政策之下，滯留大陸的陸配子女返台問題，引爆了「小明」風波。為了讓「小明」返台，家長與人權團體舉辦多次抗爭活動。曾婉琳表示，「小明」陳抗活動中的抗議布條，以及「小明」們返台過程的防疫物品、包括飛機上的物品、學籍資料等，也都是台史博想收藏的目標。

同樣反映政治議題的防疫物品還有口罩。曾婉琳表示，此次國慶典禮，參加民眾所配戴的「國慶口罩」，其上的圖案或文字成為配戴者政治立場的識別。目前台史博收藏的口罩多以色彩為主題，希望能收藏更多象徵不同政治立場或認同的口罩。

聽力障礙者需靠唇語溝通，而口罩阻斷了這份溝通。根據報導，台灣正研發一款透明材質的口罩，讓聽障者在疫情時代，仍可靠唇語溝通。曾婉琳表示，台史博希望能收藏這款「無障礙」透明口罩，象徵即使面對疫情仍追求平等的社會關懷。

●民眾有防疫相關物件想給台史博收藏，請將物件照片、地點等相關資訊寄至covid19tw@nmth.gov.tw

北大藥局自製T恤。上有口罩販賣時間。圖／台史博提供
北大藥局自製T恤。上有口罩販賣時間。圖／台史博提供
2020台北國際書展全套文宣品。台北國際書展因疫情首度停辦。圖／台史博提供
2020台北國際書展全套文宣品。台北國際書展因疫情首度停辦。圖／台史博提供
2020台北國際書展貴賓券。台北國際書展因疫情首度停辦。圖／台史博提供
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口罩 疫情 國慶

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