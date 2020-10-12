假人球迷、防疫神諭......台史博徵集疫情時代紀念品

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供
朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供

新冠肺炎肆虐迄今，你我身邊的世界已隨疫情翻轉。為了記錄新時代的到來，台灣歷史博物館五月發起「Covid-19物件蒐集計畫」，鼓勵民眾將因防疫誕生的物件寄給台史博收藏，迄今已收藏近300組／件防疫物件。台史博表示，這些防疫時代的紀念品將至少收藏十年，十年後再送文物審查會議審查，決定那些物品將成台史博的永久藏品。

為了買口罩形成的排隊人龍，是疫情時期的特殊風景。位於三峽的北大藥局，將口罩的購買時間製成T恤，店員穿在身上彷彿走動的使用指南，藥局主動將這款T恤寄給台史博收藏。而中衛每完成一款上國家防疫隊生產線的口罩，也會寄給台史博收藏，迄今已有廿多款口罩。台史博將這些不同顏色的口罩排在一起，宛如一道美麗的彩虹。

疫情不只改變人和人的關係，也改變人和神的關係。疫情期間，許多廟宇暫停各種儀典或舉行的方式。台史博位於「眾神之都」台南，派研究人員走訪各廟宇，採集廟方因應疫情變化貼出的公告，紀錄神明為疫情下達的各種「聖諭」。如朝興宮溫陵廟貼出布告表示「奉本廟天上聖母聖諭因此次疫情不可輕視，公事日暫停」，但若有急事，信眾可以「先秉香再請示杯令」，神明可以下駕辦公。

不少表演展覽因疫情取消，如2020年台北國際書展，台史博便收藏了文化部提供的整套二○二○年台北國際書展的宣傳品，包括海報、貴賓券等，還有不少民眾寄來各種取消的表演票券。

疫情期間，棒球等體育賽事可開打，但不能有觀眾，因此有球隊自製假人觀眾「撐場」，台史博便收藏了樂天桃猿球隊的「新十號隊友」假人觀眾。台史博研究組研究助理曾婉琳透露，台史博研究人員是直接殺到球隊詢問捐贈意願，樂天桃猿當場阿莎力同意，還搬出紙板、立體兩種假人任君挑選。

曾婉琳表示，民眾寄來的防疫相關物品，只要合乎台史博的徵件標準，如不是使用過的醫療用品，台史博會全數收藏，並一一數位化上網公開。台史博最近剛修正當代收藏機制，二戰後到現代所徵集的物件，即使現在看來無代表性，但因不知五年、十年後是否會發現其意義，因此台史博將全數收藏，十年後再送文物審查會議，讓專家學者決定最終的博物館永久藏品。

●民眾有防疫相關物件想推薦給台史博收藏，請將物件照片、地點等相關資訊寄至covid19tw@nmth.gov.tw

北港朝天宮媽祖過爐活動通知單。圖／台史博提供
北港朝天宮媽祖過爐活動通知單。圖／台史博提供
北大藥局自製T恤。上有口罩販賣時間。圖／台史博提供
北大藥局自製T恤。上有口罩販賣時間。圖／台史博提供
台史博研究人員到朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供
台史博研究人員到朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供
朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供
朝興宮溫陵廟採集防疫公告。圖／台史博提供

疫情 口罩 台北國際書展

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