台灣帛琉共組「旅遊泡泡」 學者：象徵意義大於實際

交通部觀光局有意促成台灣、帛琉合組「旅遊泡泡」，學者指出，旅遊泡泡是相對安全的做法，不過雙方來往觀光人次、航班都不多，此時開放是「象徵意義大於實際」，但為了逐步恢復國際旅遊，泡泡圈是必走的示範程序。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，在新冠肺炎疫情持續延燒的情況下，旅遊泡泡圈是較為安全的旅遊方法，但在旅遊過程中，最需要留意的是雙方機場通關狀況，必須確保旅遊泡泡圈的旅客通關時，不會接觸到有疫情風險的人，盡力避免人流混雜。只要台灣機場、帛琉機場在通關安全上都能夠做到位，應該就能確保疫情不會蔓延。

黃正聰指出，目前台灣、帛琉雙方合組旅遊泡泡圈，象徵意義大於實質意義，因為雙方來往觀光人次向來不是最大宗，且帛琉人次本來就很少，不可能太多人來台；而台灣旅客就算想到帛琉旅遊，也不見得買得到機票，屆時只會是限量產品，但對旅遊業者而言仍不失為一線生機。

黃正聰表示，未來在重新恢復國際旅遊過程當中，泡泡圈仍是必走的一條程序，因為一定要先從少數地方示範安全旅遊，才可能逐步擴大旅遊範圍。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，業者都希望旅遊泡泡盡快啟動，尤其帛琉是沒有疫情的國家，跟台灣也有很多往來，開放旅遊泡泡會是好的開始，也希望外交部可以盡快跟其他疫情和緩的國家洽談。

針對防疫部分，蕭博仁說，台灣跟帛琉都沒有本土疫情，只要限定團體旅遊，並採用包機模式，確保沒有經過第三國及轉機人口，應不至於對防疫造成太大影響。