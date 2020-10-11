服抗憂鬱藥人數暴增但多屬治療不足 醫直指原因在此
國內服用抗憂鬱藥物人數也逐年攀升，去年已達到139.7萬人，增加速度逐年加快。專家提醒，憂鬱症治療需要整合藥物與非藥物，也需要耐心配合至少一到三個月，但目前健保制度對非藥物療法支持不足，許多患者過早自行停藥、不回診，導致病情起伏反覆就醫，也是服藥人數居高不下的原因，呼籲政府應檢討現行規定，提供完整的藥物與非藥物治療。
成立全台首座首座憂鬱症中心的安南醫院副院長蘇冠賓表示，用藥人數的增加，可能與疾病的去污名化、對疾病的認知提高有關，這不是壞現象。但第二個要思考的是，這些服藥的人是否獲得足夠治療？憂鬱症療程建議最少要六個月，但過去醫學會分析健保數據發現，很多人服藥一個月就停了，所以用藥人數增加不見得代表過度用藥，實際上多數病人還是治療不足的。
台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，憂鬱症短期就醫比例高，從未被診斷的人開始用藥到完成第一個月療程，可能只剩七成，第二個月只剩六成。因為抗憂鬱劑至少要服用到第二週才會感覺到效果，但很多人因服藥初期有噁心、頭暈、情緒浮動等副作用，就自行停藥，導致治療不完全或復發。其實憂鬱症治療很需要耐心，初診後一到兩周回診一次，中間隨時調整治療內容，治療穩定至少要一到三個月，確認有效通常還要三到六個月才會停藥。
衛生福利部統計，2019年全國共有517家醫療院所有精神科，過去10年來成長率高達58.6%，成長率近次於職業醫學科。精神科是現在專科中的顯學，衛福部統計去年全國共有517家醫療院所有精神科，過去10年成長率近六成，僅次於職業醫學科。醫師公會全聯會統計，精神科醫師執業人數和基層診所的精神科醫師人數，過去五年也雙雙直線攀升。
張家銘表示，精神科診所增加，提升了就醫可近性，但蠻多患者需要非藥物治療，健保對於這些療法的給付不足，導致利用率過低，所以相關資料亦無法呈現非藥物治療的效益。聯合報曾專題報導，去年高達211萬人因精神疾患求醫，非藥物治療跟藥物一樣重要的，但在台灣，平均100名病人僅一人使用健保給付的深度心理治療。
袁瑋表示，藥物可緩減發病症狀、慢慢讓腦部神經傳導物質回到平衡，但同時也要透過非藥物療法找出根本原因，例如外在壓力、個性、面對壓力的方法。蘇冠賓表示，憂鬱症的治療不能只靠藥物，還有很多包括心理治療等非藥物治療，是非常重要的，卻沒有獲得健保資源的支持。既然病人對疾病了解和就醫人數都在增加，卻大多是中斷的、不完整的治療，應該要促使政府反省、改革現制，不只是提供藥物治療，應該支持醫療院所提供病人完整的治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言