服抗憂鬱藥人數暴增但多屬治療不足 醫直指原因在此

國內服用抗憂鬱藥物人數也逐年攀升，去年已達到139.7萬人，增加速度逐年加快。專家提醒，憂鬱症治療需要整合藥物與非藥物，也需要耐心配合至少一到三個月，但目前健保制度對非藥物療法支持不足，許多患者過早自行停藥、不回診，導致病情起伏反覆就醫，也是服藥人數居高不下的原因，呼籲政府應檢討現行規定，提供完整的藥物與非藥物治療。

成立全台首座首座憂鬱症中心的安南醫院副院長蘇冠賓表示，用藥人數的增加，可能與疾病的去污名化、對疾病的認知提高有關，這不是壞現象。但第二個要思考的是，這些服藥的人是否獲得足夠治療？憂鬱症療程建議最少要六個月，但過去醫學會分析健保數據發現，很多人服藥一個月就停了，所以用藥人數增加不見得代表過度用藥，實際上多數病人還是治療不足的。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘表示，憂鬱症短期就醫比例高，從未被診斷的人開始用藥到完成第一個月療程，可能只剩七成，第二個月只剩六成。因為抗憂鬱劑至少要服用到第二週才會感覺到效果，但很多人因服藥初期有噁心、頭暈、情緒浮動等副作用，就自行停藥，導致治療不完全或復發。其實憂鬱症治療很需要耐心，初診後一到兩周回診一次，中間隨時調整治療內容，治療穩定至少要一到三個月，確認有效通常還要三到六個月才會停藥。

衛生福利部統計，2019年全國共有517家醫療院所有精神科，過去10年來成長率高達58.6%，成長率近次於職業醫學科。精神科是現在專科中的顯學，衛福部統計去年全國共有517家醫療院所有精神科，過去10年成長率近六成，僅次於職業醫學科。醫師公會全聯會統計，精神科醫師執業人數和基層診所的精神科醫師人數，過去五年也雙雙直線攀升。

張家銘表示，精神科診所增加，提升了就醫可近性，但蠻多患者需要非藥物治療，健保對於這些療法的給付不足，導致利用率過低，所以相關資料亦無法呈現非藥物治療的效益。聯合報曾專題報導，去年高達211萬人因精神疾患求醫，非藥物治療跟藥物一樣重要的，但在台灣，平均100名病人僅一人使用健保給付的深度心理治療。