看精神科不再害羞 140萬人服抗憂鬱藥 五年增逾20萬

又到了令人憂鬱的季節。健保署最新統計顯示，國內服用抗憂鬱藥物人數逐年攀升，去年達到139.7萬人，過去五年內就增加逾20萬人，速度逐年加快且女性為男性的兩倍。專家學者指出，憂鬱症就醫人數確實增加，不過低劑量抗憂鬱劑可用於多項常見精神疾患，加上國人對精神疾患認識更多、身心科診所增加，都是近年服藥人數增加的可能原因。

健保署九月公布統計，2015到2019年使用抗憂鬱藥物的人數從119.4萬人成長到139.7萬人，五年內成長20.3萬人。服藥人數的增加，主要集中在2016到2019年，增幅逐年拉大，2019年內增加6.7萬人，反觀2016年才增加1.8萬人而已。男性服藥人數每年大約增加一到兩萬人，五年間從49.4萬人來到56.5萬人。女性五年內則是從69.9萬人飆升到83.1萬人，逐年增加1.3萬人、3.7萬人、3.8萬人、4.4萬人，每年增幅為男性的兩倍。

成立全台首座首座憂鬱症中心的安南醫院副院長蘇冠賓表示，中研院十年前揭示的長期調查顯示，憂鬱患者就醫比例僅兩成，大部分人擔心就醫會被貼標籤，多自行採用無實證基礎的靈性課程或保健食品，易造成病情延誤與惡化。近年觀察到主動就醫和服藥人數增加，顯示社會在進步，人們對疾病的認識更加客觀正確，妥善治療的機會也提高了。

振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋表示，全球女性憂鬱比率都高於男性，原因包括荷爾蒙等生理因素，以及社會文化、職場及家庭等多重角色的壓力，近年社會大眾對於女性處境及精神疾患的認知提升、精神疾患的去污名運動等，都使得更多人願意走出來治療，不再任憑憂鬱症等精神疾患長期拖累學業、工作、親職的功能。至於男性，多半對自身情緒不敏感，多半尋求身體症狀治療相關科別，例如去心臟科看胸悶和心悸，結果都找不到原因，會覺得很挫折。

正確的用藥，是病人度過難關的關鍵。袁瑋舉例說，近年有很多恐慌症來就醫，男女各半，而且有年輕化的趨勢，大多為長期焦慮累積發病。在人多擁擠的公共場所忽然發作，病人會呼吸困難、心跳過快、胸悶噁心，難過的像是快要死掉，為了避免這種情況，病人就會過著足不出戶的封閉生活，導致工作及生活停擺。用低劑量憂鬱劑可以改善恐慌症發病，幫助他不害怕跨出家門，再搭配認知行為療法、加上運動、作息和步調調整。