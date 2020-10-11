一張圖看天氣！ 兩階段變化曝光 北部陰雨綿綿南部放晴

中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周天氣分成兩階段，周二前受東北風、熱帶性低氣壓外圍環流影響，周三後剩下東北風影響，整體而言，北部、東部將陰雨綿綿一整周，中南部則天氣晴朗、白天溫暖。

基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區天氣，氣象局表示，周一、周二除了東北風影響外，位在南海的熱帶性低氣壓外圍環流帶來的偏東風，也讓天氣更加不穩定，預期將有大雨、豪雨等級的降雨出現，這段時間外出一定要攜帶雨具，到山區活動更要留意天氣變化。

氣象局說，周三到周五少了熱帶性低氣壓的外圍環流，降雨會稍稍緩和，但是東北風還是帶來一陣陣的雨勢。溫度上由於天氣陰霾，白天感受舒適，早晚天氣則稍涼。

至於北部、花東、恆春地區，氣象局說，雖然不是降雨最大的地方，但雲量還是偏多、偶爾會有短暫陣雨出現，天氣不穩定，外出攜帶雨具比較保險，溫度上也是白天感受舒適、早晚天氣稍涼。

針對中南部地區，氣象局表示，維持秋冬季單調的天氣型態，整天大致多雲到晴，午後只有在接近山區的地方會有短暫陣雨。溫度方面白天還是可以到達32、33度，仍為夏天感受，只是早晚會有些涼意。另外，澎湖、金門到周五前天氣都很穩定，溫度介於23至30度間；馬祖雲量偏多，13日降雨機率較高，溫度介於21至24度。

氣象局提醒，周末東北風有稍稍增強的趨勢，尤其17日北部、東半部降雨增多、天氣轉涼，不過還有一段時間，將持續關注天氣變化。