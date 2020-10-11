快訊

大陸偵破數百起台灣間諜竊密案 央視：蔡政府大搞學術媒體情戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
海北部海面熱帶擾動今天下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，明天有機會發展成今年第16號「南卡」颱風，但環境條件不佳，也可能不會升級成颱。圖/取自氣象局
海北部海面熱帶擾動今天下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，明天有機會發展成今年第16號「南卡」颱風，但環境條件不佳，也可能不會升級成颱。圖/取自氣象局

南海北部海面熱帶擾動今天下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，明天有機會發展成今年第16號「南卡」颱風，但環境條件不佳，也可能不會升級成颱，至多為輕颱下限，台灣天氣受其外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區今起至下周二要留意局部大雨、豪雨發生機率。

氣象局預報員陳建安表示，熱帶性低氣壓今天通過呂宋島，目前位置在南海北部，未來預計往西到西北西之間移動，並趨向海南島一帶進入中南半島。雖有發展可能性，但並不是百分之百會增強為颱風，因為南海並不廣闊，海溫也沒有很高，明天會是較有利於發展的機會，因為屆時相對遠離菲律賓陸地，又還沒接近海南島，不過頂多發展為輕度颱風下限，等到後天接近海南島時，增強機率就會下降。

至於對台灣天氣影響，陳建安說，基本上算是間接影響，該熱帶性低氣壓目前位於恆春南南西方571公里海面，今晚到明天清晨是距離台灣最近的時刻，之後往西到西北西走，距離台灣愈來愈遠，中心附近環流不會影響台灣天氣，但外圍環流逆時針從東半部進來。

陳建安指出，桃園以北、東半部地區、恆春半島一帶，今天開始到下周二會有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率，愈偏沿海地方降雨訊號愈強。至於大台北平地、桃園、花蓮、台東、恆春半島，也有局部短暫陣雨，雨勢不會過於劇烈；新竹以南位在背風面，影響不大，維持多雲到晴天氣，午後山區會有局部陣雨。

陳建安說，下周三至周日，熱帶性低氣壓影響遠離，台灣單純受東北風影響環境，這段期間北部、東半部地區會有局部短暫雨，僅基隆北海岸會有局部較大雨勢。

南海 基隆

延伸閱讀

颱風昌鴻路徑難料傳受疫情影響 引日網友討論

今天起東北部、東部降雨範圍擴大 局部地區可能大雨

本周濕涼 沿海防巨浪

颱風昌鴻擦邊過 對日本東京等城市威脅降低

相關新聞

國3龍潭大溪傍晚車多速緩 大溪青埔北上車多塞車

國慶連假今天收假，許多出遊民眾、返鄉民眾今天下午返回北部，至今天下午6時30分後，國3北上龍潭到大溪出現大量車流一度塞車...

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

南海北部海面熱帶擾動今天下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，明天有機會發展成今年第16號「南卡」颱風，但環境條件不佳，...

鋼琴家特里福諾夫台北隔離中 創作練琴做瑜伽

柴可夫斯基大賽鋼琴金獎得主丹尼爾．特里福諾夫受邀來台舉行音樂會，正依相關規定防疫旅館隔離中，他除了練琴就是做瑜伽，還改編...

川普染疫痊癒？ 感染科醫師：這一點還需要注意

美國總統川普染疫後，在10日當天舉辦首場公開活動，證明自己已經康復，但國內的醫師有不同的看法，前台大感染科醫師孔祥琪表示...

影／國慶連假收假車潮較中秋節順暢 屏東各路段大致順暢

國慶連假進入尾聲，僅中午過後陸續出現收假車潮，截至今天下午3點，台1線與台17線北上車流以出現最多車流量為2157輛次，...

國產白肉雞不只商用先跌 農委會：通路也會降價

今年白肉雞變貴，商用每台斤也要新台幣60元以上，記者掌握資訊顯示，近日一舉降至50元不到。農委會今天說，疫情趨緩後已增產...

智慧型手表可偵測心臟疾病？醫師：心肌梗塞難判讀

心肌梗塞是十大死亡排名第二，存活關鍵在90分鐘內接受心導管手術，網路有以咳嗽自救的謠傳，醫師建議發現自己疑似心肌梗塞應立...

新北爭取承辦汐止基隆捷運 林佳龍：待溝通

基隆輕軌擬升級成捷運，新北捷運局表示，捷運汐止民生線和基隆捷運部分路線共構，已爭取承辦基隆和汐民線，交通部長林佳龍今天表...

【今日精摘】東北風影響防豪大雨／台灣「旅遊泡泡」首發鎖定帛琉

周一至周三受東北風影響，且菲律賓東側有一個低壓系統通過呂宋島至巴士海峽一帶，導致台灣附近水氣增加，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。位於南海的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為第15號颱風「蓮花」，預估今天晚上中心就會登陸越南，對台灣沒有影響。另外，菲律賓呂宋島、關島各有一個熱帶擾動，後續發展將持續觀察。

國道高雄段時速可破百 警：收假日比前1天順暢

雙十國慶連假今天最後一天，國道一號、三號高雄段從上午到下午5點，交通尚算暢通，根據高速公路1968網站顯示，車速均一片「...

東北風影響 氣溫逐漸下降 沿海有長浪

中央氣象局下午發布大雨特報，受東北風影響，基隆、北海岸及大台北山區會有局部大雨發生機率，提醒民眾注意。

聽損兒手語納早療是否成行？ 社家署：從社區推廣

聽損兒從小聽不到、聽不好，進而影響學習和認知能力。因此家長有感於聽障幼童得進入啟聰學校後才能接觸手語，錯失黃金學習期，在...

熱門新聞

將接連出現3颱？ 吳德榮：第2個擾動間接影響台灣天氣

殺破狼周運勢／雙子小心陷桃色糾紛 射手職場內暗潮洶湧

明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

出生率國安危機 國慶寶寶最懂

每日星座運勢／水瓶受人歡迎聚會多 財神爺光顧囉

雙鐵客運 運量暴跌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。