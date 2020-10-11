明有機會形成南卡颱風 周二前3熱點留意局部大雨豪雨

南海北部海面熱帶擾動今天下午生成熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，明天有機會發展成今年第16號「南卡」颱風，但環境條件不佳，也可能不會升級成颱，至多為輕颱下限，台灣天氣受其外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區今起至下周二要留意局部大雨、豪雨發生機率。

氣象局預報員陳建安表示，熱帶性低氣壓今天通過呂宋島，目前位置在南海北部，未來預計往西到西北西之間移動，並趨向海南島一帶進入中南半島。雖有發展可能性，但並不是百分之百會增強為颱風，因為南海並不廣闊，海溫也沒有很高，明天會是較有利於發展的機會，因為屆時相對遠離菲律賓陸地，又還沒接近海南島，不過頂多發展為輕度颱風下限，等到後天接近海南島時，增強機率就會下降。

至於對台灣天氣影響，陳建安說，基本上算是間接影響，該熱帶性低氣壓目前位於恆春南南西方571公里海面，今晚到明天清晨是距離台灣最近的時刻，之後往西到西北西走，距離台灣愈來愈遠，中心附近環流不會影響台灣天氣，但外圍環流逆時針從東半部進來。

陳建安指出，桃園以北、東半部地區、恆春半島一帶，今天開始到下周二會有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率，愈偏沿海地方降雨訊號愈強。至於大台北平地、桃園、花蓮、台東、恆春半島，也有局部短暫陣雨，雨勢不會過於劇烈；新竹以南位在背風面，影響不大，維持多雲到晴天氣，午後山區會有局部陣雨。

陳建安說，下周三至周日，熱帶性低氣壓影響遠離，台灣單純受東北風影響環境，這段期間北部、東半部地區會有局部短暫雨，僅基隆北海岸會有局部較大雨勢。