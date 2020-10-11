聽損兒手語納早療是否成行？ 社家署：從社區推廣

聽損兒從小聽不到、聽不好，進而影響學習和認知能力。因此家長有感於聽障幼童得進入啟聰學校後才能接觸手語，錯失黃金學習期，在國發會公共政策網路參與平台提案「推動台灣手語納入語言早療」，希望能在各醫療院所、早療單位、機構增設手語為早療項目之一，使語言早療不再只是單一口語治療。

對此，衛福部社家署副署長張美美表示，由於手語教學者及手語翻譯員非醫療法規認定的醫事人員，因此不會把手語作為健保給付的早期療育項目，但會從社區可能接觸到聽損兒的人員著手，推廣手語。

據衛福部國健署2019年統計，台灣新生兒先天性聽力損失發生率約每千人中三至四人為聽損兒，若以2012年至2019年統計，已發現5817個先天性聽損寶寶，至今平均每年約發現近800位聽損寶寶。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，一般聽損兒童會在一歲後語言發展期，因學習遲緩而被父母發現，然而因已過出生後六個月的黃金治療期，即便接受治療，復原結果常不如預期。

針對聽障兒有「1316確診原則」，國健署自2012年起補助本國籍出生三個月內的新生兒聽力篩檢，建議出生一個月內做篩檢，篩檢出是先天性聽損孩子，建議三個月內進一步做更精確的檢查以便確診，確診後一個月內選配助聽器、人工電子耳等輔具，並於六個月內完成療育，例如接受聽語療育，協助幼童透過聽覺學習語言的機會。

馬偕醫學院聽力與語言治療學系助理教授陳怡君說，三至五歲是語言學習黃金期，若是給予大量的語言刺激，可以幫助孩童學習詞彙，對認知發展很重要，因此鼓勵父母從小盡量和孩童說話就是這個道理。

然而聽損兒從小聽不到、聽不好，往往就無法說，進而影響詞彙的學習和認知能力。因此介入策略上，常使用助聽器或人工電子耳等輔具，讓其能「聽到」以接受大量刺激。

但陳怡君說，不是所有的聽損兒童都能藉由聽覺輔具的幫助，順利學習口語，例如有些聽損兒便不適合開刀裝電子耳，且就算裝了電子耳，這些孩子也要先經過復健，學習分辨聲音後，才能進一步學習口語。

不過，手語就無此問題，透過視覺線索加手勢清楚，能幫助聽障兒理解字句意義，引導幼兒學習發展。因此聽損兒若能及早開始接觸手語，日後的認知發展、學業表現、人際互動就不會因聽力障礙而有所影響。

馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師、馬偕醫學院聽力與語言治療學系系主任林鴻清則表示，雖然聽損兒在臨床的語言治療上有手語介入的必要，但語言治療師除非個人有興趣學習，否則很少接受過手語訓練，難以提供手語的早期療育，也是現行將手語納入早療的難處。

但我國過度重視「口語」，「手語」被視為是最後萬不得已的選擇，因而延後學習手語的時間，錯失手語學習關鍵期，可能造成聽損兒童的語言剝奪。

因此，陳怡君認為確實應將手語納入聽損兒的早期療育項目之一，且手語已納入國家語言發展法，可以推行雙語教育，口語和手語並行，讓聽損兒在口語發展走不通的情況下，也能及早有手語的溝通管道。

針對此提案，衛福部社家署日前也已舉行專家會議討論。社家署副署長張美美表示，由於手語教學者及手語翻譯員非醫療法規認定的醫事人員，加上專家學者皆認為手語不應只是放在醫療院所，而是應在生活中推廣，因此不會把手語作為健保給付的早期療育項目。

她強調，手語雖沒有納入健保，但該署本來就有早療補助範疇，會以公益彩券回饋金方式將手語課程或相關訓練等項目，納入補助計畫。

而第一社會福利基金會因過去服務口語表達不好的心智障礙者，如智能障礙、自閉症、腦性麻痺等，有自己一套手口語教材並推動多年，因此由該基金會承接此次手語教材編纂的工作。

第一社會福利基金會口語治療師席芸表示，聽損兒和心智障礙者還是有許多不同，因為聽損兒理解能力沒有問題，只是少了語言刺激。而在聽損兒的語言治療中，手語只是其一，還包括讀唇、吞嚥、嗓音、圖卡等，都可作為輔助，因此教材還需重新研擬，預計明年上半年可完成，並於明年開始推廣。

但陳怡君對於社家署「將手語落實在生活」的說法僅能「部分同意」，重點還是在於如何執行。因為許多聽損兒是在聽力篩檢時確診，醫療院所可能是父母最早可以求助的對象。

因此，陳怡君認為，如何讓父母和聽損兒獲得學習手語的管道，讓聽損兒父母像一般父母可以在聽力正常的嬰兒耳邊不停說話一樣，及早給予聽損兒語言刺激，才是最重要的。