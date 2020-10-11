為防季風捲起壞空氣 屏東環保局多管齊下抗空汙

每逢10月東北季風盛行，受到地形影響，高屏地區常因整體擴散條件差導致汙染物累積，而易發生空氣品質不良的情形，為加強空氣品質不良季節各項汙染源管制，除執行已久的「夜鷹早鳥稽查計畫」，也針對工廠汙染管制、農民露天燃燒農業廢棄物、砂石疏濬專區、紙錢爐燒等易造成空氣品質不良的汙染與汙染熱區，加強臭異味汙染稽查。

屏東縣政府環保局為減低季風帶起的空氣汙染，先是透過設置在主要工業區內的微型空氣品質感測器，監控好發汙染區域及時段，並搭配環保署南區督察大隊不定時空中稽查，另外，今年延伸至屏南工業區的天然氣管線，環保局除協商輔導工業區內廠商將燃料改由天然氣，也會協調主要大廠於空氣品質不良季節進行歲修與減產。

至於砂石疏濬專區汙染管制，環保局將藉由科技監控系統加強汙染源控管，並協調專區內疏濬工程、砂石場等提升汙染防制設備及認養街道灑水或洗掃次數；同時也會針對移動汙染源管制，在路邊攔檢、巡查、車牌辨識、目測判煙等多元管制方式取締高汙染車輛，另配合環保署政策針對1至4期高汙染機車及1至3期高汙染柴油車進行汰換補助及調修改善。

露天燃燒農業廢棄物方面，環保局也推動多項妥善處理方案，包含於縣內主要鄉鎮共設置8處農業廢棄物集中暫置場、5處覆土膠布集中場，提供農業廢棄物免費代清運等服務，以利解決農業廢棄物。

最後，於今年9月11日建置具環保民俗意象的「金屏安」紙錢環保金爐已正式啟用，環保局會輔導廟宇將紙錢集中送至此金爐焚燒，藉此減少汙染排放。

縣府環保局表示，為落實本縣區域空氣品質惡化防制措施，將於空氣品質不良期間，增加各汙染源的稽查力度，並配合環保署持續推動跨區合作預防應變工作，將嚴厲監督與處置汙染行為。