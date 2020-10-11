雙十連假最後一天 高雄高速公路下午現車潮

雙十連假最後一天，高雄市上午車流順暢，市區時速至少維持40公里，高速公路也未有塞車，一片「綠油油」。下午3、4點後開始有收假車潮，目前高速公路國一轉國十南往北方向車多，時速約40到50公里。

高雄市交通局表示，上午市區主要道路及景點周邊交通車流大致順暢，平均時速約可維持40公里左右，高速公路維持80到90公里以上。下午3、4點後，高速公路開始有收假車潮，目前以國一轉國十南往北方向車較多，時速約40到50公里。

交通局表示，這次雙十連假主要人車較多時間段集中在昨天，主要景點仍以哈瑪星西子灣駁二旗津為較熱門，停車場在下午均有滿場狀況。另昨台南國慶煙火疏散車流並未對茄萣台17及湖內台28路況造成衝擊，主要車行散場仍以台南市境台86東向往國1有車多狀況。