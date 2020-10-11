疫情回穩業者增產 國產白肉雞本月將逐漸降價

今年上半年受新冠肺炎影響、市場狀況不明，養雞業者減產，導致國產白肉雞價格上升，農委會表示，由於下半年疫情趨緩，九月就協調業者增產，批發價格也連帶下降，預計本月消費者到通路購買國產白肉雞，就會慢慢感到降價。

農委會畜牧處科長李宜謙表示，年初因為疫情因素，業者多半比較保守，不曉得會疫情延續到什麼程度，因此年初時就開始減產，跟去年同期相比約減產一成。

李宜謙說，後來疫情逐漸和緩，因此協調業者增產，九月開始產量就逐漸增加，國產白肉雞上市數量從一周460萬隻，增加到目前的480萬至490萬隻，且還在持續增加當中。

國產白肉雞各市場交易平均價格，近期台北每公斤約60元、台中跟高雄都是50元左右。李宜謙指出，目前產地價格沒有太多變動，不過屠宰場出來的價格就明顯下降，以批發價格而言，雞腿先前最貴每公斤要80多元，現在都降到60元左右，因此消費者未來在通路上購買到的國產白肉雞會愈來愈便宜，這個月就會慢慢感覺到。

李宜謙說，先前業者擔心國產白肉雞跟進口肉雞價差很高，導致進口占比愈來愈高，目前國產白肉雞跟進口肉雞比例約為六比四，未來國產白肉雞可望提升到七成。