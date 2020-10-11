川普染疫痊癒？ 感染科醫師：這一點還需要注意

美國總統川普染疫後，在10日當天舉辦首場公開活動，證明自己已經康復，但國內的醫師有不同的看法，前台大感染科醫師孔祥琪表示，川普應該是早期就使用抗病毒藥物等治療方法，才能順利將病情壓下去，但因為有服類固醇，可能會使病毒排出的時間延後，周邊的人還是要小心感染。

川普的醫療團隊指出，川普從症狀開始已經10天，退燒超過24小時，且所有症狀都改善，一些先進的診斷工具也顯示沒有正在複製的病毒存在的證據，依照美國疾管局的規定，川普已符合解除隔離的標準。但醫療團隊卻不願意透露川普目前PCR檢測結果是陰還是陽。

孔祥琪則表示，川普從10月1日開始有症狀，今天是第10天，看然川普真的已經度過危機，成功克服了新冠病毒感染。

他表示，美國CDC目前對於解除隔離的指引是有症狀10天以後，已退燒超過24小時者可以視為沒有傳染力。並不像台灣一樣要看到兩套PCR陰性。這10天以上的資料是來自許多研究指出輕症患者10天以上儘管PCR陽性，但已經培養不出活病毒。

他表示，美國一些新聞評論說應該要看川普第10天病毒培養有沒有陽性，這其實是「很外行人的說法」，因為病毒培養沒有這麼快，可能須要一兩周才會出來，不可能等到病毒培養確定沒有出來才能作決定。

但要注意的是美國疾管局也有加但書，有些重症患者排除活病毒的時間可能會超過10天，所以隔離時間有可能須要延長到20天。

孔祥琪表示，川普可能算是「重症的早期」，所以病毒量有可能較高。另外他還有用類固醇，有可能延長病毒的排出時間。但因為很早就被用了雞尾酒抗體治療還有抗病毒藥物瑞德西韋，之後才用類固醇，有可能病毒量在病程的很早期就壓下來了，從而造成這麼快速的恢復。