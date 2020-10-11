影／國慶連假收假車潮較中秋節順暢 屏東各路段大致順暢

國慶連假進入尾聲，僅中午過後陸續出現收假車潮，截至今天下午3點，台1線與台17線北上車流以出現最多車流量為2157輛次，相較中秋連假的車流量，明顯減少許多。至於其他路段目前大致順暢，對此，屏東警方也會持續監控交通狀況，若發生壅塞將會立刻彈性調整，以利恢復交通。

根據屏東警方目前交通監控情形，國道3號麟洛、竹田、崁頂、林邊、南州系統交流道，以及周邊道路車流順暢，自中午12點起，各路段出現北上車流，已通知警廣宣導與交通隊協助疏導。

至於觀光遊憩區周邊，如四林林後森林公園、八大森林遊樂園、山川琉璃吊橋、原民文化園區、客家文化園區、萬巒豬腳街、東港華僑市場、霧臺神山社區、南灣墾丁路段等目前周邊交通正常。

到今天下午3點，警方統計，台1線與台17線，北上車流已下午2點至3點，出現2157輛次最高車流，南下車流以上午10點至11點1788輛次最多。