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男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府員工彭柏豪分享自身減重經歷，透過控制飲食、運動，1年多來瘦了41公斤。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府員工彭柏豪分享自身減重經歷，透過控制飲食、運動，1年多來瘦了41公斤。記者陳斯穎／攝影

世界肥胖聯盟自2015年開始將10月11日訂為世界肥胖日，希望全球重視肥胖對身體影響。新竹縣政府員工彭柏豪分享自身減重經歷，透過控制飲食、運動，1年多來瘦了41公斤，連去美式賣場結帳，還因外型差異太大被要求出示證件。彭柏豪開心的說，減重後自己變得更加自律、有自信，整個人都「亮」起來。

彭柏豪表示，原本自己體重就破百，去年初因為情傷，飲食更加沒有節制，一路胖到118公斤，讓他下定決心要開始減重，是因為之前骨折動手術，結果因太胖傷口裂開、恢復速度慢，且健康檢查也發現多項不合格，睡眠品質也受到睡眠呼吸中止症影響，導致白天精神不濟，容易疲勞，去年4月決心瘦身。

一開始減重時，彭柏豪是以節食方式快速瘦了10公斤，一天只吃一餐，但後來發現這種方式不健康，對身體傷害大，便在朋友的鼓勵下，相約到健身房運動，並搭配飲食控制，採取168斷食法一天吃兩餐，並親手準備餐點，如水煮花椰菜、水煮雞胸肉、水煮蛋等，多攝取蔬菜水果及蛋白質，花了一年多的時間終於瘦到現在的77公斤，衣服從原本買XXL號變成Ｍ號。

彭柏豪分享，減重的過程，最困難的是堅持運動跟忌口，他曾經深夜在健身房大吼大叫發洩情緒，也在受不了的時候，狂買一堆炸物回家，但只吃一口就放下留給家人，而讓他堅持減重最大的動力就是體重機上日漸減少的數字，「看到一點一點變瘦就覺得這些忍耐都值得」

他也說，變瘦後除了身體上的改變，心理上也發生變化，過去他會因為太胖不敢獨自到餐廳用餐，擔心點太多被投以異樣眼光，所以都選擇外帶，吃東西也毫無顧忌，當時身體年齡幾乎是真實年齡的2倍，健康問題接踵而至，瘦下來外型改變後，他開始變得有自信，也聽到身邊很多人的讚美及鼓勵，他也為自己設立下一階段的目標，開始做重訓，希望能降低體脂，讓身體線條更加好看。

彭柏豪親手準備餐點，如水煮花椰菜、水煮雞胸肉、水煮蛋等，多攝取蔬菜及蛋白質。記者陳斯穎／攝影
彭柏豪親手準備餐點，如水煮花椰菜、水煮雞胸肉、水煮蛋等，多攝取蔬菜及蛋白質。記者陳斯穎／攝影
彭柏豪原本體重就破百，去年初因為情傷，飲食更加沒有節制，一路胖到118公斤。圖／彭柏豪提供
彭柏豪原本體重就破百，去年初因為情傷，飲食更加沒有節制，一路胖到118公斤。圖／彭柏豪提供

減重 肥胖

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