北北基大雨特報！ 沿海慎防較大風浪

中央氣象局發布3縣市大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；今天白天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

晚起至明天東半部地區、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

今天台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。