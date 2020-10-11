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台灣帛琉組旅遊泡泡？ 觀光局：檢疫配套措施尚未定案

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部觀光局表示，對開放帛琉旅遊樂觀其成，但目前仍在內部研議階段。法新社
交通部觀光局表示，對開放帛琉旅遊樂觀其成，但目前仍在內部研議階段。法新社

媒體報導，交通部觀光局上周跟帛琉政府開會，研擬「旅遊泡泡」規畫團體行程，每名旅客須提出PCR檢驗陰性證明。觀光局今天表示，未與帛琉政府開會，只是內部討論而已，對於開放帛琉旅遊樂觀其成，但相關檢疫、配套措施都尚未定案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5月曾表示，開放成立台灣與帛琉的共同旅遊團是有可能的，但前提是需要建立互相認證的機制。帛琉近日也表示，希望可以跟台灣建立旅遊泡泡圈，讓來往遊客免除14天隔離。

觀光局副局長周廷彰表示，台灣跟帛琉都是疫情相對和緩的國家，帛琉也持續對台灣釋放善意，因此之前就優先將帛琉列為首波開放旅遊國家，近期也持續討論相關議題，不過還停留在內部討論機制，由中央流行疫情指揮中心召集外交部、交通部等單位，討論開放帛琉旅遊的可能性，沒有外國單位參加。

周廷彰指出，研議過程中，重點放在旅遊醫療保險、出入境管理等問題，涉及外交部權責跟指揮中心對檢疫文件的認定方式，原則上觀光局樂觀其成，但相關的醫療保險、檢疫配套措施，都還沒定案，必須再確認。

但據了解，指揮中心擔心秋冬爆發第二波疫情，對於帛琉旅遊一事態度較為保留。周廷彰指出，疫情變化仍有待指揮中心掌握狀況，觀光局仍會希望朝向旅遊安全的方向來規畫。

至於其他國家是否研議開放旅遊，周廷彰說，目前會持續收集資料，至於帛琉若開放旅遊，也會先規畫團體行程，暫時不會開放自由行。

帛琉 疫情 觀光局

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