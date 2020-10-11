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B肝是媽寶、C肝183 疾病擬人暗藏肝炎密碼

中央社 / 台北11日電

疾管署疾病擬人推病毒性肝炎A-E，將病毒繪成電競圈新星，暗藏肝炎密碼，如B肝是「媽寶」，因母子傳染機率高；C肝身高183是因病毒體積最大，下期預告2019.12.31，暗示武漢肺炎登場。

衛生福利部疾病管制署2019年推出疾病擬人企劃，將各式傳染病，如新型A型流感、登革熱、流感、腸病毒等，化身為高、帥、美、萌等各種人物角色，不僅引起台灣網友關注，也紅到日本。

今年儘管2019冠狀病毒疾病疫情（武漢肺炎）緊張，疾管署仍持續推動疾病擬人企劃，近期一張「電競團」美男的擬人作品引發關注。

由急性病毒性肝炎（A-E）組成的電競團，5名成員風格迥異，角色設定和造型都暗藏肝炎疾病密碼。如C肝身高183公分，傲視其他成員，是因C肝病毒直徑大小約在30至50nm，比其他肝炎病毒來的大。

疾管署副署長莊人祥表示，角色個性設定上，A肝和E肝都喜歡「大便先生」，身上也有嘴唇造型裝飾，因為是透過糞口傳染；B肝人氣最高（感染者眾）、但有「媽寶」屬性，是因為母子傳染風險高。

B肝和D肝兩個角色長得很像，D肝又與B肝形影不離，且D肝「每天都會吃保健食品」，這是因為D肝屬缺陷型病毒，繪師因此設定「愛吃保健食品」的形象；且D肝病毒必須借助B肝病毒，才能造出具有傳染力的完整病毒。

A型至E型5種急性肝炎病毒都會引起肝臟細胞發炎，導致肝細胞損傷；5名角色身穿成套的紅黑電競戰隊服，外套正面上半部的豬肝紅色塊代表肝臟，拉鍊旁的白色線條代表肝臟上的韌帶，此白線延伸到手臂上勾勒出病毒（virus）的V字。

B、C、D肝都是透過性接觸或血液傳染，其中可能途徑包含刺針針具沒有妥善消毒，因此B肝及D肝身上分別刺有骷髏蜘蛛（象徵嚴重肝病的警示病徵蜘蛛痣）及針筒（針具感染）。

C型肝炎角色配有耳機，耳機上有黑猩猩圖示，這是因為研究顯示，黑猩猩也可能感染C型肝炎。今年諾貝爾生醫獎得主，就曾利用大猩猩實驗，證實C肝病毒會造成肝炎。

不少網友對此次急性肝炎疾病擬人高度讚賞，有網友留言「有沒有考慮出個疾病戀愛物語」「C肝我的菜」「太愛了！又能看美圖又能學新知」。也有不少網友眼尖發現，下期預告是「2019.12.31」，暗示下一期角色就是新型冠狀病毒。

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