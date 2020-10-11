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桃園醫院安寧園藝治療 讓患者與家屬互動敞開心胸

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
醫護人員在園藝治療活動中，協助患者學習4道人生習題，讓病人及家屬放下遺憾，園藝創作的作品或盆栽則會送給家人，傳承愛的象徵及意義。圖／衛生福利部桃園醫院提供
醫護人員在園藝治療活動中，協助患者學習4道人生習題，讓病人及家屬放下遺憾，園藝創作的作品或盆栽則會送給家人，傳承愛的象徵及意義。圖／衛生福利部桃園醫院提供

安寧照護常看病人因疾病痛苦、家屬焦慮疲憊，衛生福利部桃園醫院安寧病房護理師陳禾芸坦言，醫護人員內心壓力也很大，她在接觸園藝治療課程後，發現有助於舒緩情緒，便將該治療帶入安寧病房，讓患者藉由植物的生命回顧自身歷程。

護理師陳禾芸在安寧病房服務約6、7年，她回首剛接觸安寧照護時，除了注意患者狀況、安撫家屬焦慮的心情外，不知還能做些什麼，在安寧照護訓練時接觸到園藝治療，那時園藝治療課程舒緩了她內心糾結的情緒，才讓她想將其運用在臨床照護。

陳禾芸說，民眾常對安寧照護有誤解，以為接受安寧療護就是等死，但安寧療護並非放棄生命，而是要讓生命旅程的最後一哩路有尊嚴、不留遺憾，在安寧病房內藉由園藝治療，讓病人與家屬在相互陪伴過程中，慢慢接受臨終過程的心境轉變。

陳禾芸說，園藝治療顧名思義是運用園藝相關元素，設計出園藝相關的活動來獲得生理、心理、社交及認知的效益，過程中引導讓患者及家屬分享故事、說出心情，藉由植物的生命來回顧自身生命歷程。

園藝治療的個案狀況，陳禾芸分享，一名80多歲的榮民文伯伯，育有一子一女，當時住進安寧病房一周都不說話、也不進食，因不想拖累子女，只想在醫院等死，其兒女也因照顧過程身心疲累、壓力無法紓解，在病房出現捶牆等行為。

陳禾芸表示，防疫期間園藝治療皆以澆花及整理園藝花草為主，因此院方安排文伯伯和女兒一起參加，不過文伯伯卻閉眼不願互動，直到其女兒說，「爸爸你看花開得很漂亮」，他才睜開眼睛並動手摘除枯葉。

院方不斷引導女兒分享心中的父親，女兒說著，「爸爸是很熱心常會幫助以前的同僚」、「爸爸是退伍軍人，養2個小孩很不容易」、「他很愛種菜，尤其喜歡辣椒」，文伯伯和女兒則透過一次次的園藝治療漸漸敞開心胸。

陳禾芸說，醫護人員在園藝治療活動中，協助患者學習4道人生習題，包括道謝、道愛、道歉和道別，透過分享讓病人及家屬放下遺憾，而園藝創作的作品或盆栽則會送給家人，傳承愛的象徵及意義。

醫護人員在園藝治療活動中，協助患者學習4道人生習題，讓病人及家屬放下遺憾，園藝創作的作品或盆栽則會送給家人，傳承愛的象徵及意義。圖／衛生福利部桃園醫院提供
醫護人員在園藝治療活動中，協助患者學習4道人生習題，讓病人及家屬放下遺憾，園藝創作的作品或盆栽則會送給家人，傳承愛的象徵及意義。圖／衛生福利部桃園醫院提供

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