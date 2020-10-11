基隆捷運定位為首都圈重要路線 林佳龍：13日對外說明

交通部長林佳龍今天視察高速公路局，被問到基隆輕軌未來將升級為捷運的議題，他說交通部將基隆捷運定位為首都圈的捷運路網重要路線，並整合競合路線與路段。次長王國材並已個別拜訪台北市、新北市、基隆市，針對各地期待與關切，找出交集，13日將召開北北基軌道路網政策溝通平台。

林佳龍說，交通部目前重新檢視整個首都圈的軌道路網，包括幾條競合軌道路線，因為未來包含北宜高鐵將取代直鐵、民生汐止線環評也已通過，加上地方對基隆輕軌路線也有不同意見，此外還涉及台鐵在樹林到七堵間有瓶頸難突破，就像在解聯立方程式，要從各條方程式得出最佳解答。

至於北宜高鐵的進度，林佳龍說，已進行綜合規劃，預計年底期末報告將出爐。當北宜高鐵成為選項時，不但不會排擠原來南港周邊的台鐵及捷運路網，還可以產生分流效果、提升運量，讓基隆捷運兩頭延伸，同時考量到民生汐止線的整合，相關技術性問題交通部已有研究，也有初步方案，13日將針對有共識的部分對外說明。