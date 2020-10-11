國5北向車流湧現 3張圖看全台國道易壅塞路段

今天是國慶連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為25.3百萬車公里，預估本日交通量為113百萬車公里。上午國道路況，國5北向10時後車流逐漸增加致車速低於40公里，高公局表示，已啟動主線及匝道儀控等管制作為，其餘國道大致正常。

高公局研判，下午國1北向新竹系統—竹北、南屯—后里、西螺—埔鹽系統、國3北向關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正—霧峰系統等路段可能會出現車多情形，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，今天上午11時21分國1北向210公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成後方車流回堵2公里，導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。